'Familie': week 50 (2021) - PREVIEW

Véronique last haar tripje met Cédric af en Lars wil hem uit de Raad van Bestuur. Vanessa voelt zich schuldig. Iris heeft een nachtmerrie. Raven wil met Louise praten. Peter heeft een beslissing genomen, Jan krijgt een verontrustend telefoontje van de bank. Rudi wil Zjef terugpakken, Mieke lucht haar hart bij Griet. Kato is niet thuis gekomen, Benny en Emiel vertrekken op motortrip. Griet heeft een voorstel voor Lars. Jan wordt paranoia.

Maandag 13 december 2021 - aflevering 6904

Véronique blaast haar trip naar Italië met Cédric af. Lars wil hem uit de Raad van Bestuur zetten. Iris heeft nare dromen, maar verzwijgt dit tegen Peter. Vanessa voelt zich enorm schuldig. Kato wacht nog altijd op een bericht van Raven.

Dinsdag 14 december 2021 - aflevering 6905

Mathias schakelt de hulp in van Cédric om Marie-Rose te overtuigen. Vanessa heeft een opname voor het KLIEK-lied gepland en is bloednerveus. Iris heeft opnieuw een nachtmerrie. Raven probeert in de Foodbar met Louise te praten over Kato.

Woensdag 15 december 2021 - aflevering 6906

Peter heeft een beslissing genomen en brengt Véronique op de hoogte. Hij ontdekt dat ook Wolff & Bos een bod heeft uitgebracht op JVH Mode. Mathias probeert hem niettemin te overtuigen om door te gaan met de overname. Jan krijgt een verontrustend telefoontje van de bank.

Donderdag 16 december 2021 - aflevering 6907

Quinten verzamelt op Jans computer zo veel mogelijk bewijzen. Jan voelt zich steeds meer op zijn ongemak in het caf. Rudi besluit Zjef een koekje van eigen deeg te geven. Mieke stort haar hart uit bij Griet.

Vrijdag 17 december 2021 - aflevering 6908

Kato is niet thuisgekomen na haar afspraak met Raven. Benny en Emiel vertrekken samen voor een lange tocht met de brommer die ze hebben hersteld. Jan begint paranoïde trekjes te vertonen. Griet doet Lars een voorstel...

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

