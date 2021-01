'Familie': week 5 (2021) - PREVIEW

Stefanie en Guido zoeken Hanne. Peter is het oneens met Matthias en Quinten blijft vastbesloten. Benny nodigt zichzelf uit, Cédric en Raven zetten een belangrijke stap. Jan bezoekt Amélie, Mathias wil haar vervangen. Zjef confronteert Rudi, die laatste sluit eindelijk een belangrijk hoofdstuk af. Patrick en Jenny blijven koppig, Raven probeert Brigitte uit te horen en zij besluit plots op te duiken bij Amélie.

Maandag 1 februari 2021 - aflevering 6719

Stefanie en Guido zijn op zoek naar Hanne. Amélie heeft hulp nodig, maar laat die enkel toe van Iris. Patrick erkent zijn snurkprobleem en maakt een afspraak bij de dokter. Peter is ontevreden over een buitensporig contractvoorstel van Mathias.

Dinsdag 2 februari 2021 - aflevering 6720

Quinten houdt voet bij stuk. Peter licht Véronique en Lars in over Amélie. Amélie zelf wil haar situatie angstvallig geheimhouden voor Brigitte. Raven polst naar de identiteit van Lars' vader. Benny nodigt zichzelf uit op de tête-à-tête van Stefanie en Jonas.

Woensdag 3 februari 2021 - aflevering 6721

Zjef confronteert Rudi met een foto. Raven en Cédric zetten vandaag een belangrijke stap. Raven heeft een plan, maar Brigitte is daar niet mee opgezet. Lars verplicht Hanne en Quinten om met elkaar te praten.

Donderdag 4 februari 2021 - aflevering 6722

Rudi sluit een belangrijk hoofdstuk af. Jan komt bij Amélie op bezoek. Mathias wil ondertussen een vervanger voor haar aanstellen in de Jan & Alleman, maar Peter verzet zich tegen het voorstel. Raven fotografeert Lars voor zijn jaarwerk.

Vrijdag 5 februari 2021 - aflevering 6723

Peters geduld geraakt stilaan op. Lars probeert Mieke emotioneel te bespelen, al lijkt hij daar niet in te slagen. Patrick en Jenny missen elkaar nu ze apart slapen, maar ze weigeren allebei om in te binden. Raven probeert Brigitte uit te vragen. Amélie schrikt wanneer Brigitte plots voor de deur staat.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

