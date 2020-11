'Familie': week 47 (2020) - PREVIEW

Mieke en Zjef vinden steun bij elkaar nu Hanne boos is. Véronique stoort zich aan Raven en Jenny heeft stress. Cédric heeft een boodschap voor zijn moeder, Zjef is van zijn melk. Robyn is jaloers op de klik tussen Vanessa en Benny, Albert krijgt het aan de stok met Anna. Hij neemt een drastische beslissing. Brigitte meldt zich ziek.

Maandag 16 november 2020 - aflevering 6664

Hanne is boos omdat Mieke en Zjef Tony geprovoceerd hebben. Ze vinden steun bij elkaar. Zjef ontvangt ondertussen een bijzonder vriendschapsverzoek. Véronique vindt dat Raven wat meer de handen uit de mouwen mag steken en vraagt Lars om op te treden.

Dinsdag 17 november 2020 - aflevering 6665

Iris betrapt Zjef tijdens het chatten. Jenny lijdt enorm onder de stress, met alle gevolgen van dien. Rudi wil zich excuseren bij Hanne, maar vangt bot. Hij ziet nu ook in dat ze niet meer de oude is. Cédric heeft Véronique iets te vertellen.

Woensdag 18 november 2020 - aflevering 6666

Véronique wil dat Lars de touwtjes in handen neemt. Robyn vraagt Benny om Jonas wat op te vrolijken. Zjef krijgt plots bezoek in de Foodbar en is helemaal van zijn melk. Raven vraagt Stefanie om een fotoshoot te doen.

Donderdag 19 november 2020 - aflevering 6667

Mieke en Zjef bieden hun verontschuldigingen aan, maar krijgen een kille reactie. Vanessa helpt Benny een handje, maar stuit op jaloezie van Robyn. Albert neemt het op voor Peter, maar krijgt het zo aan de stok met Anna.

Vrijdag 20 november 2020 - aflevering 6668

Brigitte heeft zich ziek gemeld op het werk. Raven is bloemen op het graf van zijn moeder gaan leggen. Hij vindt troost bij Véronique. Iris probeert Zjef te overtuigen om eerlijk te zijn met Rudi. Albert neemt een drastische beslissing.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

