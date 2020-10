'Familie': week 44 (2020) - PREVIEW

Tony zoekt opnieuw contact, Quinten is de wanhoop nabij. Lars wil dat Raven in de loft komt wonen en de familie krijgt een verhaal te horen dat hen verdeelt. Guido wil de brokken rijmen met Bahar, Benny volgt zijn gevoel. Brigitte maakt zich zorgen om Amélie en Guido wil zich bewijzen. Het romantisch etentje van Patrick en Jenny neemt een onverwachte wending.

Maandag 26 oktober 2020 - aflevering 6649

Een belangrijk moment voor Patrick en Jenny wordt vroegtijdig stopgezet. Peter krijgt een logé over de vloer. Tony zoekt opnieuw contact. Quinten is de wanhoop nabij en neemt het heft in eigen handen. Benny lucht zijn hart bij Vanessa.

Dinsdag 27 oktober 2020 - aflevering 6650

Lars vraagt Raven om in de loft in te trekken. Véronique vreest dat hij te hard van stapel loopt. Zij schakelt Raven wel opnieuw in als model. Mieke stelt Quinten voor om terug te komen werken. Stefanie raadt Bahar aan haar relatie met Guido strikt vriendschappelijk te houden.

Woensdag 28 oktober 2020 - aflevering 6651

De familie reageert verdeeld op het verhaal dat ze te horen hebben gekregen. Benny vertelt Vanessa dat hij één en ander verkeerd begrepen heeft en volgt uiteindelijk zijn gevoel. Raven twijfelt om bij Lars te gaan wonen. Guido probeert de brokken met Bahar te lijmen.

Donderdag 29 oktober 2020 - aflevering 6652

Benny ontwaakt met een kater en verzwijgt wat er gebeurd is. Lars ontdekt Ravens uitgebreide platencollectie. Brigitte maakt zich ernstig zorgen over haar dochter. Rudi heeft een computerprobleem en moet Quinten om hulp vragen. Guido en Cédric geven de strijd om Bahar niet op.

Vrijdag 30 oktober 2020 - aflevering 6653

Guido wil zich bewijzen tegenover Bahar. Volgens Stefanie pakt hij het verkeerd aan. Vanessa heeft door wat er met Benny aan de hand is. Raven speelt een nieuw nummer voor Véronique. Quinten is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Een romantisch etentje van Patrick en Jenny neemt een onverwachte wending.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

