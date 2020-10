'Familie': week 41 (2020) - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Quinten schakelt de hulp van Guido in. Peter heeft plannen met Iris, Cédric nodigt zichzelf uit bij Bahar. Patrick en Jenny zijn na Parijs verliefder dan ooit. Raven wil Lars absoluut niet in zijn leven en Amélie is erg openhartig. Vanessa en Zjef vertrouwen Tony niet, Patrick heeft een boodschap voor Jenny.

Maandag 5 oktober 2020 - aflevering 6634

Quinten is klaar om een belangrijkste stap te zetten. Hij schakelt de hulp in van Guido. Jonas blijft Amélie pushen om klacht neer te leggen. Zij vindt dat ze eerst meer bewijzen moet hebben. Rudi vraagt Raven of hij het gezicht van de nieuwe campagne wil zijn.

Dinsdag 6 oktober 2020 - aflevering 6635

Peter heeft plannen met Iris, maar zij houdt de boot af. Patrick keert terug van Parijs met de nodige souvenirs. Hij en Jenny zijn verliefder dan ooit. Cédric nodigt zichzelf uit voor een etentje bij Bahar. Brigitte denkt Raven op andere gedachten te kunnen brengen.

Woensdag 7 oktober 2020 - aflevering 6636

Guido en Cédric maken hun weddenschap concreet. Stefanie zoekt raad bij Patrick. Tot grote opluchting van Alfons neemt ze eindelijk een besluit. Raven maakt Lars nogmaals duidelijk dat hij hem niet in zijn leven wil.

Donderdag 8 oktober 2020 - aflevering 6637

Guido gaat ver om de aandacht van Bahar te trekken. Jenny verzoent zich met Jonas. Amélie is erg openhartig tegen hem. Even later krijgt ze nieuws te horen dat haar zwaar op de maag ligt. Lars smeekt Raven om een laatste gesprek.

Vrijdag 9 oktober 2020 - aflevering 6638

Vanessa en Zjef delen hun wantrouwen tegenover Tony. Raven wil niet dat de foto's van de try-out gebruikt worden voor de campagne. Hij lijkt met iedereen te breken die met Lars te maken heeft. Patrick heeft een belangrijke boodschap voor Jenny.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

