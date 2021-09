'Familie': week 36 (2021) - PREVIEW

Jan zit met Simon in zijn hoofd en Véronique voelt zich schuldig. Marie-Rose praat met Cédric, Iris en Peter vinden de ideale peter voor hun kindje. Guido staat model bij Wolff & Bos. Mathias reageert onverschillig en Cédric neemt een beslissing. Zjef verstuurt een belangrijke mail. Benny heeft het moeilijk.

Maandag 6 september 2021 - aflevering 6834

Jan zit met Simon in zijn gedachten. Véronique voelt zich schuldig tegenover Cédric. Marie-Rose wil dat hij zich excuseert. Guido loopt Griet tegen het lijf bij Wolff & Bos.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 6835

Marie-Rose raadt Cédric aan om zich te excuseren bij zijn moeder. Véronique verrast hem met een voorstel, maar dat valt niet in goede aarde. Iris en Peter hebben een ideale peter voor hun kindje in gedachten. Ze komen ook te weten of het een jongen of een meisje wordt.

Woensdag 8 september 2021 - aflevering 6836

Mathias reageert onverschillig op het aanbod van Cédric. Zjef probeert te onderhandelen met Véronique. Griet wil Guido overhalen voor een fotoshoot voor Wolff & Bos.

Donderdag 9 september 2021 - aflevering 6837

Rudi en Hanne zijn stomverbaasd wanneer Guido hun model blijkt te zijn. Jan ziet onmiddellijjk een hele carrière voor Guido weggelegd, maar de fotoshoot verloopt vrij stroef. Marie-Rose heeft Peter en Iris iets te vertellen. En ook Cédric neemt een beslissing.

Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 6838

Cédric licht Véronique in over zijn beslissing. Zjef verzendt een belangrijke mail. Guido hoopt op een toekomst als model, maar Griet zet hem met de voeten op de grond. Benny heeft het lastig.

