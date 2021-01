'Familie': week 2 (2021) - PREVIEW

Het gedrag van Stefanie roept vragen op, Jonas ontdekt dat Vince spijbelt. Hij geeft aan dat hij niet meer naar school wil. Peter is boos op Iris. Later op de week krijgt hij slecht nieuws. Jenny en Patrick hebben woorden en Jan wil dat Hanne hulp zoekt. Tussen Raven en Cédric loopt een confrontatie uit de hand. Rudi en Francine nemen afscheid van het ouderlijke huis.

Maandag 11 januari 2021 - aflevering 6704

Jenny en Benny stellen zich nog steeds vragen bij het gedrag van Stefanie. Hanne besluit opnieuw te gaan werken. Iris denkt dat Véronique Cédric aandelen schenkt om zijn liefde de kopen. Véronique doet haar beklag bij Lars.

Dinsdag 12 januari 2021 - aflevering 6705

Niko en Rudi vinden dat Mieke met Véronique moet gaan praten om de aandelenverdeling te herzien. Peter is boos op Iris. Hanne krijgt verrassende post. Jenny vindt dat Robyn zich niet mag laten leiden door Benny. Jonas ontdekt dat Vince regelmatig spijbelt.

Woensdag 13 januari 2021 - aflevering 6706

Jenny zoekt steun bij Robyn, maar die wil zich niet moeien in de discussie met Patrick. Vince maakt Robyn en Benny duidelijk dat hij wil stoppen met school. Jan wil dat Hanne professionele hulp zoekt.

Donderdag 14 januari 2021 - aflevering 6707

Benny neemt Vince een dag mee uit werken in de hoop hem van gedachten te doen veranderen. Tussen Cédric en Raven is de spanning te snijden. Hanne verbergt haar brief voor Jan.

Vrijdag 15 januari 2021 - aflevering 6708

Peter krijgt slecht nieuws te horen en de vraag om dit voor zich te houden. Patrick stelt Jenny voor om apart te slapen. Rudi en Francine gaan afscheid nemen van het ouderlijk huis. Een confrontatie tussen Cédric en Raven in de Foodbar loopt uit de hand.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

