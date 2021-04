'Familie': week 16 (2021) - PREVIEW

Raven krijgt advies van Amélie en Benny wil Stefanie (over)beschermen. Cédric heeft het moeilijk om Jan te overtuigen, Mieke confronteert Hanne en Iris jaagt Zjef schrik aan. Lars verliest de moed in de zoektocht naar zijn vader. Jenny krijgt goed nieuws, Véronique reageert niet op de berichten van Peter. Vanessa gaat shoppen met Zjef. Hanne biedt een luisterend oor aan Stefanie.

Maandag 19 april 2021 - aflevering 6774

Amélie geeft Raven een peptalk. Maar advies over hoe hij het contact met Isa kan herstellen heeft ze niet. Vanessa vreest dat ze het definitief verkorven heeft bij Mathias. Jan schiet het voorstel van Cédric meteen af.

Dinsdag 20 april 2021 - aflevering 6775

Benny wil Stefanie het liefst onder een stolp steken na de recente gebeurtenissen, maar daar gaat ze niet mee akkoord. Mieke confronteert Hanne met haar ongezonde bezorgdheid over Gaston. Mathias raadt Cédric aan om Jan niet te pushen.

Woensdag 21 april 2021 - aflevering 6776

Hanne probeert Quinten een moeilijke boodschap over te brengen en dat is niet evident. Cédric weet Jan feilloos te bespelen, dankzij de goede raad van Mathias. Amélie probeert Raven over zijn liefdesverdriet voor Isa te brengen. Iris jaagt Zjef de stuipen op het lijf.

Donderdag 22 april 2021 - aflevering 6777

Jan wil meer uit de onderhandelingen over de broodjes in de Jan & Alleman halen dan Mathias en Cédric hadden verwacht. Lars vreest dat de zoektocht naar zijn vader een hopeloze zaak is. Jenny krijgt goed nieuws. Stefanie ligt in de knoop met zichzelf.

Vrijdag 23 april 2021 - aflevering 6778

Iris verplicht Peter om zich bij Véronique te informeren over hoe het met haar gaat. Zij gaat echter niet in op zijn berichtjes. Stefanie lucht haar hart bij Hanne. Vanessa gaat shoppen met Zjef om hem een nieuwe look te geven.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!