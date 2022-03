'Familie': week 13 (2022) - PREVIEW

Benny ontfermt zich over Samira, Cédric weigert elk contact met zijn ouders. Jamila zoekt Guido weer op en Lars is de rancune van Véronique beu. Hanne gaat mee in de droom van Quinten, Rudi's akelige droom zindert na. Het lijkt erop dat de USB-stick van Leon kan gekraakt worden en Niko krijgt een telefoontje van een mysterieuze vrouw. De laptop van Quinten is verdwenen, hij alarmeert Lars. Francesca gebruikt Jan opnieuw om dichter bij Victor te komen.

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 6979

Benny ontfermt zich over Samira en zorgt ervoor dat Brahim bij haar kan blijven. Quinten krijgt van de bank geen lening voor zijn medische behandeling en dat heeft ook gevolgen voor Kato, Jelle en Louise. Cédric wil geen contact met zijn ouders.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 6980

Cédric kan zijn hart luchten bij Kato. Niko bijt zich helemaal vast in zijn bokstrainingen en daar ondervindt Mieke de gevolgen van. Jamila zoekt contact met Guido. Lars is de rancune van Véronique ten opzicht van haar moeder beu. Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 6981

Hanne beslist om mee te gaan in de droom van Quinten. Ze brengt Stefanie op de hoogte. Rudi heeft een akelige droom die nog lang nazindert. Benny pleit bij Samira voor Jamila. Cédric kan zijn razernij ten opzichte van Véronique niet verstoppen. Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 6982

Quinten lijkt de USB-stick van Leon te kunnen kraken. Lars ontdekt samen met Raven wat er precies opstaat. Koen neemt ondertussen opnieuw contact op met Véronique. Niko krijgt telefoon van een mysterieuze vrouw, wat Zjefs nieuwsgierigheid prikkelt. Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 6983

De wagen van Lars heeft een platte band, waardoor hij niet meteen met Raven naar Leons huis kan vertrekken. Quinten ontdekt dat zijn laptop weg is en alarmeert Lars. Francesca schakelt Jan opnieuw in om dichter bij Victor te komen. 'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.