'Familie': week 1 (2021) - PREVIEW

'Familie' heeft het nieuwe jaar ingezet. En het worden enkele spannende dagen, want deze week is er de midseizoensfinale te zien. Is het finaal game over voor Tony? Wie wordt CEO van Wolff & Bos? En kan Niko met zijn Bomma'ke Matthias en Peter de loef afsteken? Hier alvast een vooruitblik op volgende week.

Maandag 4 januari 2021 - aflevering 6699

Stefanie vindt dat Jonas Amélie de volledige waarheid moet vertellen. Peter is van mening dat Véronique te ver gaat in haar strijd om meerderheidsaandeelhouder te worden. Ze maakt beloftes die ze niet kan waarmaken. Niko wil een proeverij van het Bomma'ke organiseren in de Foodbar.

Dinsdag 5 januari 2021 - aflevering 6700

Zjef en Rudi komen tot een akkoord over Fons en Francine. Véronique wint Brigittes vertrouwen door het voorstel van Lars te verscheuren. Ze wil Cédric erbij betrekken. Mieke maakt Véronique duidelijk dat het bedrijf lijdt onder de politieke spelletjes.

Woensdag 6 januari 2021 - aflevering 6701

Amélie krijgt een opdoffer te verwerken en zoekt steun bij Peter. Mathias maakt zich zorgen over de professionele gevolgen. Véronique gooit alles in de strijd om Lars van haar voorstel te overtuigen. Cédric heeft er geen vertrouwen in. Benny en Robyn worden verrast.

Donderdag 7 januari 2021 - aflevering 6702

Francine hoort Zjef en Rudi praten en wordt daardoor aan het denken gezet. Jonas ontdekt de ravage die Amélie voor hem heeft achtergelaten, maar verklikt haar niet tegenover Mathias. De spanning is te snijden. Stefanie merkt dat Quinten terug in een negatieve spiraal zit en dringt aan op een gesprek.

Vrijdag 8 januari 2021 - aflevering 6703

Bij Wolff & Bos worden de werknemers op de hoogte gebracht van de herschikking. Cédric reageert verontwaardigd en ook Mieke is er niet over te spreken. Hanne heeft een duidelijke boodschap voor Quinten. In de Jan & Alleman is voor Mathias de maat vol. Een ruzie tussen Jonas en Amélie loopt uit de hand.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

