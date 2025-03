Familie Coppens mijmert over toekomst in Zweden in nieuwe aflevering van 'Camping Coppens'

Wanneer de avond valt en de lucht in Zweden een roze gloed krijgt, verzamelt het gezin Coppens zich rond het kampvuur op het ijs. Staf voelt zich overweldigd door dankbaarheid.

'Dit is echt een droom. Ik ben hier zo gelukkig. Vijf jaar geleden zijn we hierheen verhuisd, toen onze kinderen nog klein waren. Intussen zijn ze jongvolwassen.' Staf polst in deze derde aflevering van 'Camping Coppens' naar hoe z’n kinderen hun eigen toekomst zien. Terwijl Beau zichtbaar twijfelt, is Nora zekerder van haar stuk: zij wil schaatsen. Wat wel vaststaat: beide kinderen zien hun toekomst in Zweden. Monique besluit: 'We weten niet waar we over vijf jaar staan. Is een droom niet iets wat altijd verandert? We moeten gewoon keihard genieten van het moment.'

'Camping Coppens', dinsdag 12 maart om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.