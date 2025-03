'Factcheckers': Welke invloed hebben schermen op de taal van onze kleuters?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bundelen opnieuw de krachten voor het zesde seizoen van 'Factcheckers'. Acht afleveringen lang zullen ze feit van fictie onderscheiden. Verwacht dus nog meer diepgravend onderzoek, straffe experimenten en verrassende testen.

Deze week neemt Jan winkeldiefstal onder de loep. Hij wil achterhalen of winkelmedewerkers werkelijk zo machteloos staan tegenover dit misdrijf als sommige bronnen beweren. En hij schakelt Thomas en Britt in als gelegenheidsdieven. Britt trekt naar de kleuterklas. Met een heel arsenaal aan lesmateriaal wil ze onderzoeken wat de impact is van het overvloedige gebruik van schermen op de taalontwikkeling van jonge kinderen. En Thomas zoekt uit of je echt ziek kan worden van het drinken uit een herbruikbare drinkfles.

Factcheck: Winkelmedewerkers staan machteloos tegenover winkeldiefstal

Zelfscankassa’s zijn niet meer weg te denken uit onze supermarkten. Ze maken het afrekenen vaak een stuk sneller en voor de supermarkten zelf betekenen ze vaak een vorm van kostenefficiëntie. Maar wie denkt dat zelfscankassa’s supermarkten alleen maar geld doen besparen, die heeft het blijkbaar mis. Want dit systeem zou het ook een heel pak makkelijker maken om te stelen. Enkele artikels beweren zelfs dat het verlies door dit soort diefstal in de ettelijke miljoenen oploopt.

Maar ook zonder zelfscankassa’s wordt er blijkbaar heel wat ontvreemd in onze warenhuizen. Hoewel er haast geen winkel bestaat die niet over een of ander beveiligingssysteem beschikt, is het voor de winkeliers blijkbaar toch vooral dweilen met de kraan open. Er wordt zelfs beweerd dat de wetgeving het winkelmedewerkers bijzonder moeilijk maakt om op te treden tegen winkeldiefstal. Jan trekt op onderzoek uit en schakelt gelegenheidsdieven Britt en Thomas in om uit te zoeken of winkelmedewerkers effectief machteloos staan tegenover winkeldiefstal.

Jan Van Looveren: 'Ik ben lang geleden zelf nog bakker geweest en ik had toen ook te maken met diefstal. En ik kan u vertellen: dat is verschrikkelijk! Dat kost u niet alleen geld. Het is ook heel akelig om bestolen en bedrogen te worden. Mijn bakkerij heb ik jaren geleden verkocht. Maar winkeldiefstal is gewoon blijven bestaan … en nog geen klein beetje als ik alle krantenartikels mag geloven.'

Factcheck: Schermgebruik beïnvloedt de taalontwikkeling van kleuters

Schermen zijn alomtegenwoordig en er gaat haast geen uur voorbij zonder dat we zelf niet op een of ander scherm zitten te werken of te ontspannen. En wat voor ons geldt, geldt net zo goed voor onze kinderen. Maar hoewel schermen een schat aan informatie bevatten, zou veel schermgebruik ook een negatieve impact kunnen hebben op onze gezondheid en al zeker op die van kinderen. Meer nog: sommige artikels beweren zelfs dat (veelvuldig) schermgebruik de taalontwikkeling van jonge kinderen zou vertragen.

Britt, zelf mama van een kleuter, wil absoluut te weten komen of dit klopt en trekt daarom naar de kleuterklas om er een veertiendaags experiment uit te voeren. In elke week krijgen de kinderen telkens veertien nieuwe woorden aangereikt. Week één staat in het teken van leren enkel via schermen. In week twee gaan de kinderen woorden leren via schermen én via interactie. Blijkt na haar experiment dat de kinderen in de tweede week effectief meer nieuwe woorden hebben bijgeleerd dan in de eerste week? Je komt het te weten in de vijfde aflevering van 'Factcheckers'.

Britt Van Marsenille: 'Voor deze test hebben we echt alles uit de kast gehaald. We hebben twee animatiefilmpjes gemaakt, een voorleesverhaal geschreven en gezelschapsspelletjes en puzzels ontwikkeld. En samen met de collega’s van Ketnet hebben we ook nog eens online spelletjes gemaakt. En die spelletjes kan je trouwens nog altijd spelen in de app van Ketnet Junior.'

Factcheck: Herbruikbare drinkflessen maken je doodziek

Herbruikbare drinkflessen zijn bijzonder populair tegenwoordig. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze zijn licht en gemakkelijk te transporteren. Ze zijn beschikbaar in haast alle denkbare kleuren en afwerkingen en ze zijn ook nog eens milieuvriendelijk. Maar deze drinkflessen zouden ons ook ernstig ziek kunnen maken. Wanneer ze niet grondig genoeg afgewassen worden, zouden ze namelijk een ideale broeihaard zijn voor allerlei bacteriën. Er wordt daarom zelfs beweerd dat de doorsnee drinkfles viezer is dan een gemiddelde wc-bril!

Thomas, die zijn kinderen dagelijks naar school stuurt met een herbruikbare drinkfles, wil weten wat hier van aan is. Hij schakelt de hulp in van Jan om samen op VRT, in een fitnesscentrum en bij de voetballende jeugd van RWDM herbruikbare drinkflessen op te halen voor een diepgaand onderzoek. Ook Jan, Britt en Thomas zelf onderwerpen hun eigen drinkflessen aan een nauwkeurige inspectie. Of en hoeveel bacteriën er in hun flessen krioelen, ontdek je op 25 maart.

Thomas Vanderveken: 'Mijn vrouw Véronique en ik hebben allebei onze eigen manier om de drinkflessen proper te maken. Véronique stopt die flessen na gebruik resoluut in de vaatwasser, terwijl ik een stuk praktischer ingesteld ben. Ik denk: als er enkel water in heeft gezeten, volstaat het om zo’n fles een keer uit te spoelen. Mijn onderzoek zal duidelijk maken wie er in ons gezin gelijk heeft: Véronique of ik.'

