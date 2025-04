'Factcheckers': Hoe gevaarlijk is het om informatie over je kinderen te delen op sociale media?

Britt Van Marsenille, Jan Van Looveren en Thomas Vanderveken bundelen opnieuw de krachten voor het zesde seizoen van 'Factcheckers'. Acht afleveringen lang zullen ze feit van fictie onderscheiden.

Verwacht dus nog meer diepgravend onderzoek, straffe experimenten en verrassende testen.

De lente is in het land en dus springen we met z’n allen weer vaker op de fiets. En dat doen onze factcheckers ook in de zevende aflevering om uit te zoeken hoe veilig je als fietser je op Vlaamse wegen kan begeven. Thomas onderzoekt de risico’s die ouders lopen door op sociale media informatie te delen over hun kinderen. Peter Van de Veire, Hannes Coudenys en Lieve Vandenweghe zijn de proefkonijnen van dienst bij het onderzoek van Thomas. En Britt gaat winkelen, samen met haar twee partners in crime, om te achterhalen of boodschappen doen in ons land echt duurder is dan in onze buurlanden.

Factcheck: Je kan overal zorgeloos fietsen in Vlaanderen

De afgelopen jaren zou fietsen in Vlaanderen steeds veiliger geworden zijn. Het risico dat je als fietser overlijdt zou de afgelopen 7 jaar met 40% gedaald zijn, zo valt te lezen. Maar er zijn ook heel wat artikels die net melding maken van het aantal toegenomen fietsdoden. Zo zou in de afgelopen 10 jaar het aantal fietsdoden gestegen zijn met gemiddeld 5 procent per jaar. Hoe zit dat nu? Britt, Jan en Thomas springen zelf op de fiets om proefondervindelijk vast te stellen hoe zorgeloos je tegenwoordig wel of niet kan fietsen in Vlaanderen. Ze rijden enerzijds mee met 'beroepsfietsers'. Zo trekt Jan eropuit met profwielrenner Tiesj Benoot, Britt volgt een fietskoerier in hartje Gent en Thomas volgt het traject naar school van leerling Cisse. Maar het trio legt ook een woon-werktraject af, van Antwerpen naar Brussel. Belooft het een gezellig fietstochtje te worden of staan Jan, Britt en Thomas doodangsten uit terwijl ze naar VRT fietsen? Je komt het te weten in de voorlaatste aflevering van Factcheckers van dit seizoen.

Jan Van Looveren: 'Er waren op ons traject stukken waar het echt aangenaam fietsen is. Stukken waar er nieuwe fietspaden zijn aangelegd of fietsostrades. Die komen er de laatste jaren in sneltempo bij en dat is top. Maar het was niet de hele tijd zo plezant, vooral Thomas kan daarvan meespreken. Die heeft op een bepaald moment toch even geluk gehad toen een lijnbus rakelings voorbijreed.'

Factcheck: Sharenting is niet altijd onschuldig

Sharenting is een samensmelting van de Engelse woorden ‘share’ en ‘parenting’. Het gaat over ouders die foto’s, filmpjes en uitspraken van hun kinderen posten op sociale media. Op deze manier kunnen vrienden en familie via internet alles volgen over hun kinderen.

Iedereen met kinderen heeft waarschijnlijk al wel eens aan sharenting gedaan. Uit liefde of trots tonen we graag die ene schattige foto of die ene grappige video. En vaak staan we er niet bij stil hoe die beelden door anderen kunnen worden bekeken en geïnterpreteerd. En precies daar zou het gevaar in schuilen. Want eens een foto of filmpje gedeeld is, heb je zelf geen controle meer over wat er met je post gebeurt. In de Verenigde Staten heeft het al geleid tot oplichting en afpersing. Om mensen meer bewust te maken van de mogelijke risico’s van sharenting, trekt Thomas op onderzoek uit. Hij ontdekt een verrassende post van Britt en zoekt uit hoe gemakkelijk beeldmateriaal te manipuleren valt. En daarvoor maakt hij van Jan en Britt zijn slachtoffer. Britt komt letterlijk in haar blootje te staan.

Samen met Britt maakt Thomas ook een campagnefilmpje waarin ze beelden manipuleren van de sociale media van Peter Van de Veire, Hannes Coudenys en Lieve Vandenweghe.

Thomas Vanderveken: 'Het blijft griezelig om te zien hoe simpel het is om beelden te veranderen. Een eenvoudige vakantiefoto volstaat al om er een identiteitskaart mee te vervalsen. Ik ben de laatste om te zeggen wat mensen wel en niet mogen posten, maar na deze reportage weet ik nu wel dat je maar beter wat voorzichtig kan zijn. We geven ook enkele tips hoe je een beetje veiliger aan sharenting kan doen.'

Factcheck: Boodschappen zijn hier steevast duurder dan in het buitenland

Zeggen dat het leven de voorbije jaren een pak duurder geworden is, is een open deur intrappen. Je hoort ook vaak dat boodschappen in België heel duur zijn.

De stijging van de voedselprijzen zou in ons land blijkbaar ook groter zijn dan in veel buurlanden. Daarom zouden veel Vlamingen vaak boodschappen doen over de grens. Maar is het ook effectief zo erg als soms wordt beweerd? Britt zoekt het uit. Ze houdt een marktonderzoek en vergelijkt de prijzen van verschillende levensmiddelen in een Belgische, een Franse en een Nederlandse supermarkt. En dat blijkt al snel een heel stuk ingewikkelder dan ze zich op voorhand had kunnen inbeelden. Ze schakelt ook de hulp van Jan en Thomas in en samen gaat het trio winkelen, in een poging om zo goedkoop mogelijk hun winkelkarretje te vullen.

Britt Van Marsenille: 'Dit was zo een van die checks waarbij je gaandeweg tot heel verrassende vaststellingen komt. Ik vond het zelf bijvoorbeeld heel straf om te zien hoe je voor een fles cola in België 46% meer betaalt dan in Nederland. En diezelfde cola is bij ons zelfs bijna 72% duurder dan bij onze zuiderburen!'

'Factcheckers', dinsdag 8 april om 20.45 uur op VRT 1.