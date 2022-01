Evy Gruyaert openhartig in 'Therapie'

Er komt een man in therapie die bedrogen werd door zijn vrouw. Hoe kunnen ze dit als koppel overleven? Een jong meisje durft niet alleen te slapen op haar kamer.

En een andere therapeut krijgt een moeder en haar dochter over de vloer. Het meisje zit niet goed in haar vel en haar moeder weet zich geen raad meer. Evy Gruyaert vertelt openhartig hoe ze in therapie ging om haar angst onder controle te krijgen.

'Therapie', dinsdag 18 januari om 21.20 uur op Canvas.