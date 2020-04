Europese topreeks 'Babylon Berlin' nieuw op Canvas.be (TRAILER)

Vanaf vrijdag 1 mei is 'Babylon Berlin' beschikbaar op canvas.be: een visueel verbluffende neonoir-reeks van Tom Tywker (Lola Rennt), gebaseerd op de romans van Volker Kutscher.

De reeks speelt zich af in 1929 in het Duitsland van de Weimar-republiek met zijn sterke communistische beweging en tegelijk het opkomende militarisme van extreem-rechts. Centraal in de serie staat de jonge politieman Gereon Rath, vertolkt door Volker Bruch (bekend van die andere Duitse topserie 'Unsere Mütter, Unsere Väter'). Hij komt vanuit Keulen naar Berlijn voor een onderzoek naar een afpersingszaak met seksfilms. Rath is een veteraan van WO 1 en lijdt aan PTSS, een kwaal die hij met drugs bestrijdt. Een ander hoofdpersonage is Charlotte Ritter (Live Lisa Fries), een jonge en ambitieuze vrouw met een dubbelleven. Overdag heeft ze een kantoorjob bij de politie en ’s nachts duikt ze in het broeierige nachtleven van Berlijn, waar ze bijklust als prostituee. Ze wil zelf politie-inspecteur worden en helpt Rath bij zijn onderzoek.

'Babylon Berlin' was een van de duurste Duitse televisieproducties ooit en werd nationaal en internationaal geprezen om haar dynamische plot, sterke vertolkingen en uitstekende evocatie van de tijdsgeest en de sfeer van het Berlijn eind jaren ’20. De reeks won ook diverse Duitse en internationale filmprijzen, waaronder die voor Beste Europese fictieserie op de European Film Awards.

'Babylon Berlin', vanaf vrijdag 1 mei op Canvas.be