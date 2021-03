European Qualifiers WK 2020 : Tsjechië - België live bij VTM

Winnen de Rode Duivels ook hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK 2022 in Qatar? Doen ze het succesnummertje van afgelopen woensdag nog eens over? Bij VTM zit je zaterdagavond op de eerste rij voor TsjechiŽ-BelgiŽ.

Kevin De Bruyne en co. gaan voor de overwinning tegen Tsjechië in het Sinobo Stadium in Praag. Stef Wauters, samen met vaste analisten Marc Degryse en Jan Mulder, zijn opnieuw paraat in de studio van ‘Vandaag is Rood’. Zulte Waregem-speler Olivier Deschacht is hun gast.

'European Qualifiers WK': Tsjechië - België: zaterdag 27 maart vanaf 20.25 uur live te volgen bij VTM en op HLN.be.