Er zit een geurtje aan de lading van nieuwkomer Evelyn in 'Lady Truckers'

De 'Lady Truckers' trekken duizenden kilo's vracht door Vlaanderen en ver daarbuiten. In de vierde aflevering, op dinsdag 29 september om 21.40 uur, zit er een geurtje aan de lading van nieuwkomer Evelyn (31, Wilrijk) die zich introduceert als 'rookie'.

Verder komt het tot een verrassende ontmoeting tussen 'Lady Truckers' Edith en Karolien, die intussen echte hartsvriendinnen zijn geworden. De vorige aflevering van 'Lady Truckers' haalde inmiddels 464.000 kijkers: 227.000 voor de aflevering op dinsdag en nog eens 237.000 voor de herhalingen (live+uitgesteld).

Evelyn rijdt met een vuilniswagen en ziet het groots. Ze wil zo snel mogelijk haar CE-rijbewijs halen, want rijden met uitzonderlijk vervoer is haar doel. 'Ik zie het groot, groter, grootst. Met zo van die oversized dingen de baan op.' Al vanaf 3.00 uur 's ochtends is Evelyn druk in de weer om het vuilnis op te halen. Het geurtje van de containers neemt ze er graag bij. 'Den bak geleegd en hup naar de volgende'. Evelyn komt met haar vuilniswagen vaak op moeilijk bereikbare plaatsen en toont meteen dat ze zich in kleine gaatjes kan wringen.

Ondertussen heeft Edith de nacht doorgebracht op de parking van het bedrijf waar ze moet lossen. Het was een onrustige nacht met veel activiteit, want de parking is helemaal volgelopen. Gelukkig staat Edith haar mannetje en kan ze als eerste haar lading lossen. Op de terugweg is er zelfs tijd voor een blij weerzien met Lady Trucker Karolien. 'Edith en ik zijn echte hartsvriendinnen. Ze mag me wel niet te hard knuffelen want mijn melkpompjes staan op springen', lacht Karolien.

'Lady Truckers', dinsdag 29 september om 21.40 uur bij VTM 2.