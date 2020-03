Er worden volop keuzes gemaakt in 'Expeditie Robinson'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Kamp Zuid won nipt de laatste eliminatieproef. 'Dit is pieken op het juiste moment', zegt Nelleke. Het was eindelijk aan kamp Noord om iemand weg te stemmen.

Was Eva een verrassing? Voor haarzelf was het dat zeker. Ze krijgt een laatste kans op Wraakeiland, maar moet duidelijk wat bekomen van de mindgames van haar ex-kampgenoten.

Ondertussen stuurde Farah met Dennis voor de derde keer iemand naar huis. Is ze niet te stoppen, of begint de verveling en het alleen zijn haar parten te spelen? Beide kampen beginnen ook te kreunen onder de fysiek afmattende afvalrace. We zijn bijna twee weken ver, je zou voor minder.

Met het oog op een volgende eliminatieproef, beginnen de kampbewoners al keuzes te maken. Natassia en Nelleke beseffen maar al te goed dat ze geen stemmen meer hebben. We weten dat er bij Kamp Noord twijfel was tussen Herman en Eva, maar wat nu Eva weg is? Irriteren ze zich nog steeds aan de enthousiaste uroloog? Iedereen zal zich vooral moeten blijven bewijzen in de volgende proef.

En is het na de eliminatieproef en het kampvuur dan niet eens tijd voor de samensmelting?

'Expeditie Robinson', donderdag 5 maart om 20.35 uur bij VIER.