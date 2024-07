Enid Blytons geliefde avonturenromans komen in augustus tot leven in 'The Famous Five' op BBC First

Bereid je voor op een zomer vol avontuur met de klassiekers van Enid Blyton in 'The Famous Five'. Daarnaast keert ook het derde seizoen van de politieserie 'Hope Street' terug naar BBC First.

Onder leiding van de bekroonde Deense regisseur Nicolas Winding Refn komen de klassieke kinderboeken van Enid Blyton tot leven in 'The Famous Five'. De broers Julian en Dick en hun zus Anne zijn de jonge hoofdrolspelers van de serie, samen met hun nicht George en hond Timmy. Ze vormen een groep dappere jonge ontdekkingsreizigers die ongelooflijke avonturen beleven, geheimen ontrafelen, mysteries oplossen en gevaren ontwijken. Perfect om te kijken tijdens de zomervakantie met het hele gezin.

Het derde seizoen van 'Hope Street' keert in augustus terug naar BBC First. De serie speelt zich af in het fictieve kustplaatsje Port Devine aan de Noord-Ierse kust. Het derde seizoen verwelkomt twee nieuwe leden op het politiebureau: inspecteur Jo Lipton (Karen Hassan – 'The Fall', 'Vikings') en politieagent Ryan Power (Finnian Garbutt). Van explosies tot een lijk dat aanspoelt op het strand, er zijn genoeg misdaden voor de agenten van 'Hope Street' om op te lossen.

'The Famous Five' gaat in première op dinsdag 27 augustus op BBC First

De klassiekers van Enid Blyton komen opnieuw tot leven in 'The Famous Five'. De serie volgt vijf jonge ontdekkingsreizigers die spannende avonturen beleven, mysteries oplossen en gevaren trotseren. Ze ontdekken bijzondere geheimen tijdens een onvergetelijke reis die laten zien hoe belangrijk vriendschap is.

De serie heeft vier opkomende sterren die de jonge hoofdrolspelers vertolken: broers Julian (Elliott Rose – 'The Northman') en Dick (Kit Rakusen – 'Foundation'), zus Anne (Flora Jacoby Richardson), hun nicht George (Diaana Babnicova – 'Don’t Breathe 2'), en Timmy de hond. De vijf krijgen hulp van Jack Gleeson ('Game of Thrones') als de slechte Thomas Wentworth, Ann Akinjirin ('Moon Knight') als Fanny, James Lance ('Ted Lasso') als Quentin, Diana Quick ('Father Brown') als mevrouw Wentworth, en William Abadie ('Emily in Paris') als Boswell.

'Hope Street' seizoen 3 gaat in première op donderdag 1 augustus vanaf 21.00 uur op BBC First

Het derde seizoen van de Noord-Ierse misdaadserie 'Hope Street' komt in augustus terug naar BBC First.

Nicole en Clint hun kinderwens werd vervuld toen neef JJ aan het einde van seizoen twee bij hen kwam wonen. Maar een brand in de Commodore zet hun leven op zijn kop wanneer JJ wordt verdacht. Ondertussen arriveert de mysterieuze inspecteur Jo Lipton in Port Devine tijdens een gewapende gevangenisuitbraak, wat een grote indruk maakt op haar nieuwe collega's, vooral op agent Callum McCarthy.

Finn voelde zich tijdens een bungeejump voor het goede doel nog nooit zo verbonden met zijn moeder Concepta, maar zal Siobhan haar dwingen het familiegeheim te onthullen? Er hangt ook liefde in de lucht in Port Devine, met een aanzoek en een nieuwe relatie op het politiebureau.

In augustus kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'The Outlaws' seizoen 3, elke zondag om 21.00 uur tot 25 augustus.

'Miss Scarlet and the Duke' seizoen 4, elke dindsag om 21.00 uur tot 6 augustus.