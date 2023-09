Emma verrast haar mama in 'Blind Getrouwd'

Foto: VTM - © DPG Media 2023

Vanavond is het zo ver: dan luiden opnieuw de huwelijksklokken in het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd'. In de eerste aflevering geven niet één, maar wel twee koppels elkaar het jawoord.

Eerder raakte al bekend dat vrijwillige brandweerman Brecht uit Gooik en stewardess Jolien uit Kalken een koppel vormen. Maar ook de Gentse Emma maakt zich op voor de grote dag. Met wie zij in het huwelijksbootje stapt, ontdek je vanavond.



'Blind Getrouwd', vanaf 4 september elke maandag om 20.35 uur bij VTM en op VTM GO.