Els van Doesburg over haar liefde voor Peter De Roover in 'Maison Verhulst'

In de tweede aflevering van 'Maison Verhulst' ontvangen Gert en Ellen een van de meest besproken koppels uit de Belgische politiek: Els van Doesburg en Peter De Roover. Het koppel, dat al ruim vijf jaar samen is en geregeld de aandacht trekt door hun leeftijdsverschil van 27 jaar, trekt er voor het eerst op uit met hun zoontje Marcel.

In juli 2025 verwelkomden Els en Peter Marcel. Hoewel hij mee is op reis, blijft hij voorlopig liever uit de spotlights. Na drie intense maanden ouderschap is het tijd voor een welverdiend weekendje weg. 'Sinds Marcel zijn geboorte zijn wij niet meer met twee gaan eten', vertelt Els openhartig.

Els heeft een grote zwak voor vuurtorens, en Gert neemt haar mee naar de vuurtoren van Saint-Tropez om te ontdekken waarom die plekken voor haar zo’n speciale betekenis hebben: 'Peter heeft mij ten huwelijk gevraagd aan een vuurtoren', verklapt Els.

Terwijl Gert en Els op ontdekking gaan, trekken Peter en Ellen de stad in om een verrassing voor hen te organiseren. Onderweg praten Els en Peter openhartig over hun relatie en hoe ze voor elkaar gevallen zijn. 'Ik ben heel snel verliefd geworden op hem', aldus Els. 'Els heeft de eerste stap gezet', vult Peter aan.

Gert en Ellen willen het koppel ook volop laten genieten van quality time samen en nemen met plezier de zorg voor Marcel op zich. Opa Gert en oma Ellen, een rol die hen op het lijf geschreven is.

'Maison Verhulst', donderdag 29 januari om 21.15 uur op Play.