Els van Doesburg over haar liefde voor Peter De Roover in 'Maison Verhulst'
In de tweede aflevering van 'Maison Verhulst' ontvangen Gert en Ellen een van de meest besproken koppels uit de Belgische politiek: Els van Doesburg en Peter De Roover. Het koppel, dat al ruim vijf jaar samen is en geregeld de aandacht trekt door hun leeftijdsverschil van 27 jaar, trekt er voor het eerst op uit met hun zoontje Marcel.
In juli 2025 verwelkomden Els en Peter Marcel. Hoewel hij mee is op reis, blijft hij voorlopig liever uit de spotlights. Na drie intense maanden ouderschap is het tijd voor een welverdiend weekendje weg. 'Sinds Marcel zijn geboorte zijn wij niet meer met twee gaan eten', vertelt Els openhartig.
Els heeft een grote zwak voor vuurtorens, en Gert neemt haar mee naar de vuurtoren van Saint-Tropez om te ontdekken waarom die plekken voor haar zo’n speciale betekenis hebben: 'Peter heeft mij ten huwelijk gevraagd aan een vuurtoren', verklapt Els.
Terwijl Gert en Els op ontdekking gaan, trekken Peter en Ellen de stad in om een verrassing voor hen te organiseren. Onderweg praten Els en Peter openhartig over hun relatie en hoe ze voor elkaar gevallen zijn. 'Ik ben heel snel verliefd geworden op hem', aldus Els. 'Els heeft de eerste stap gezet', vult Peter aan.
Gert en Ellen willen het koppel ook volop laten genieten van quality time samen en nemen met plezier de zorg voor Marcel op zich. Opa Gert en oma Ellen, een rol die hen op het lijf geschreven is.
'Maison Verhulst', donderdag 29 januari om 21.15 uur op Play.
https://www.play.tv/
Meer artikels over Play
Meer artikels over Dedsit
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- VRT NWS-documentaire 'Oekraïne na het front' volgt zwaargewonde militairen op kantelmoment tussen oorlog en gewone leven
- Verlenging samenwerking New8 garandeert groot Europees publiek voor Nederlandse topfictie
- Acht publieke omroepen zetten samenwerking verder voor Europese topfictie
- Mooie liedjes duren levenslang: nieuw seizoen van 'Ik Vraag Het Aan' met Niels Destadsbader
- 'Je Zal Het Maar Hebben' viert 25ste seizoen
- Els van Doesburg over haar liefde voor Peter De Roover in 'Maison Verhulst'
- 'Zembla' donderdag over internationale zaadhandel
- Limburgse kasteelheer raakt verzeild in drugsdossier door verhuur duivenhok
- Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen Op Eén Buik'
- Super Switch: de allesbeslissende UEFA Champions League-ontknoping bij Ziggo Sport
- 538 Koningsdag keert terug naar Breda met meer dan 30 artiesten
- Radiozender JOE eert voetbalhistorie met unieke 'Legend-badge' tijdens PSV - Feyenoord
- Ja, poit! De Jordy kaapt wekelijks digitale themazender Q-Foute Radio met zijn 'Happy Hour'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag live vanuit Hengelo
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
Multimedia SPOTLIGHT
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
-
Kijk dit voorjaar naar het laatste seizoen van 'The Boys' op Prime Video
-
Kijk het nieuwe seizoen van 'Industry' op HBO Max
-
Frustraties steken de kop op in 'Bestemming X'
-
Kijk de eerste beelden van 'De Twaalf: De Botoxmoorden'
Kijktip van de dag
Eileen Collins was de eerste vrouw die een Amerikaans ruimtevaartuig bestuurde en commandeerde. In een tijd dat vrouwen in de ruimtevaart nog controversieel waren brak ze door alle barrières heen. Maar haar verhaal is meer dan het verhaal van een pionier. Deze documentaire neemt je mee in Collins' zenuwslopende carrière aan de hand van uniek NASA-archiefmateriaal, privébeelden en intieme interviews.
'Spacewoman', om 21.25 uur op VRT Canvas.