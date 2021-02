Eindelijk is het zover: de Meilandjes gaan verhuizen!

De vrachtwagen is in aantocht, maar past hij wel op de oprijlaan? Het pad is flink overwoekerd. En de trailer is gigantisch, maar toch niet voorzien op de verzamelwoede van de familie Meiland.

Alleen al voor de opgezette dieren is flink wat ruimte nodig, zeker nu de collectie een nieuw item heeft: een prachtig wild zwijn.

Bovendien moet de wijnvoorraad mee. Twee pallets is zelfs voor Martien teveel om nog even snel op te drinken. Verhuizer Peter wijst de Meilandjes erop dat ze niet zomaar 2 paletten wijn kunnen importeren naar Nederland en dat ze accijnzen moeten betalen. 'Accijnzen?', reageert Martien verbaasd. 'Ik doe wel net alsof ik gek ben.'

Chateau Meiland op tv

