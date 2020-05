Eindelijk goed (corona)nieuws voor de Meilandjes

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Martien heeft zijn handen vol aan de ene gast die is achtergebleven op het Chateau. Zij heeft mogelijk corona dus moet in quarantaine blijven tot ze getest is.

Maar ze moet wel eten en drinken - zonder glaasje wijn overleef je het niet. Ondertussen moeten er nog veel klussen gedaan worden in het kasteel. Zou dat muurtje een draagmuur zijn, moeten ze niet even wachten met afbreken? Erica en Maxime besluiten het erop te wagen.

Maxime Meiland over eigen kledinglijn: 'Waarmee meten ze in China?'

In de deze aflevering van 'Wat wil Maxime?' neemt Maxime je mee in haar ambitie voor een eigen kledinglijn. Wat nog niet helemaal soepel verloopt want volgens Maxime gebruiken ze hele andere centimeters in China. Ook hebben de Meilandjes het over wat ze nou gaan doen als ze terug zijn in Nederland. Een nieuwe B&B? Meer televisie? Iets nieuws 'verrots' verbouwen?

'Chateau Meiland' en 'Wat wil Maxime?', dinsdag 26 mei om 20.35 uur op VIJF.