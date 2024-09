Eikeltje, Space Babe, Dame Blanche, Zebra, Feniks en De Mike zetten 'The Masked Singer' op stelten

Neem een Radijsje en een Mummie, voeg daar wat Frances Lefebure en Fien Germijns aan toe en je krijgt een fanatiek speurdersteam dat van de ene verrassing in de andere valt in 'The Masked Singer'. In de tweede show op vrijdag 27 september weten de drie gloednieuwe speurders en gastspeurder Fien meermaals niet wat ze zien én horen.

Het optreden van Space Babe brengt hen volledig in de war en ook Eikeltje is klaar voor een performance die ze zich nog lang zullen herinneren. Zo’n zotte show, dat kan natuurlijk alleen maar The Masked Singer zijn! Erik Van Looy heeft er alvast zijn beste pak voor uit de kast gehaald, gekozen op basis van wetenschappelijk onderzoek… “Dit is getest op sexappeal”, klinkt het.

Bekijk de preview hier:





Ook Fien Germijns zet voor de gelegenheid haar beste speurneus op om Feniks, Eikeltje, Dame Blanche, De Mike, Zebra en Space Babe te herkennen. “Ik vind dit een heel tof programma”, klinkt het bij de gastspeurder van deze week. “Ik hou van mysterie, maar ik word er ook vreselijk ambetant van. Dus ik ga hier slechtgezind naar buiten, omdat ik nog niet alles te weten ga komen. Bij VRT zie ik wel wat bekend volk passeren, dus ik pik ze er zo uit. Na één woord ga ik het direct kunnen zeggen.”



De nieuwe groep van zes opent de show samen op Came Here For Love van Ella Eyre. Nadien is het ieder voor zich, want de zes nemen het in onderlinge duels tegen elkaar op, in de hoop door te stoten naar de volgende show. Space Babe gaat een buitenaards duel aan tegen Zebra en doet de speurders bijna van hun stoel vallen van verbazing. De Mike haalt zijn grootste coolness boven tegen Feniks en Eikeltje kiest voor een eigenwijze aanpak in zijn duel tegen Dame Blanche. “Ik heb zelf in een gelijkaardig pak gezeten, maar dit is nog onnozeler”, lacht Erik. “Hij weet nog niet wat hem te wachten staat. Tien jaar lang gaan ze Eikeltje naar hem roepen.” Eikeltje verrast de speurders met een one of a kind performance. Eentje die ongezien is bij The Masked Singer.



Met deze songs duelleren de 6 nieuwe Masked Singers voor de allereerste keer tegen elkaar:



Zebra zingt Dance The Night van Dua Lipa

​Space Babe zingt For You van Liam Payne & Rita Ora

​De Mike zingt Substitution van Kungs & Purple Disco Machine

​Feniks zingt Holding Out For a Hero van Bonnie Tyler

​Dame Blanche zingt Padam Padam van Kylie Minogue

​Eikeltje zingt The Hum van Dimitri Vegas & Like Mike



Aan het einde van de show wordt ook uit deze groep één pak onverbiddelijk ontmaskerd. Wie moet zijn of haar masker afzetten? En welke bekende kop verschijnt van achter het masker? De guessing game is on fire!

'The Masked Singer', vrijdag 27 september om 20.35 uur op VTM.