Eerste reveal in 'Blind Gekocht' zorgt voor lichte paniek bij 'miljonairskoppel' Caroline en Filip!

Aisha en Robin zoeken een woning met garage en tuin in de regio van Gent met een budget van 350.000 euro. Béa en Kelly vonden een pand, maar Robin was bij de eerste kennismaking niet overtuigd van de inpandige garage.

Hij zag de garage liever helemaal verdwijnen, om zo meer woongedeelte te creëren. Maar met een beperkt renovatiebudget blijft Kelly bij haar plan. En voor de renovatie van de keuken heeft ze een creatieve oplossing. 'De aanbouw van de keuken heeft een puntdak en we gaan dat van binnenuit accentueren.' Wat vinden Aisha en Robin van deze aanpassingen? En past Robin zijn oldtimer in de garage?

Caroline en Filip gaven het grootste bedrag ooit aan de experten in de geschiedenis van 'Blind Gekocht': 1 miljoen euro. Het koppel zocht een nieuwe, warme thuis voor hun kinderen. Bij het betreden van hun gerenoveerde woning valt de bovenverdieping met kinderkamers en badkamers volledig in de smaak bij Caroline en Filip. 'Ik voel me eigenlijk wel een klein beetje belachelijk over mijn reacties vorige keer', vertelt Caroline. Maar toch is er ook wat lichte paniek bij het koppel, want waar is de studio van Thomas? 'Een slaapkamer moet er toch op zijn minst zijn.' Filip en Caroline ontdekken nog enkele verrassingen op de benedenverdieping.

Celine (24) & Florian (24): hoe vind je een woning als je als Yellow Tiger bijna nooit in België bent?

Het jonge koppel Celine en Florian zijn beiden gepassioneerd door volleybal en vormen al 9 jaar een koppel. Celine is professionele volleybalspeelster in Firenze en bij onze nationale ploeg, de Yellow Tigers. Als topsporter woont ze ongeveer 10 maanden per jaar in Italië. Wanneer ze in België verblijft, wisselt het koppel af tussen de woonplaatsen van hun ouders. Na een tijdje met koffer en wasmand in de auto te leven, zijn Celine en Florian klaar voor de volgende stap: een eigen huis. Maar hoe doe je dat, als je bijna nooit in België bent en samen weinig tijd hebt om een huis te zoeken? Bart en Béa krijgen de uitdagende opdracht om met een budget van 380.000 euro een woning met stadstuin te vinden in de streek rond Leuven, met als voorkeur Kessel-Lo. Maar die zoektocht lijkt niet zo gemakkelijk te zijn… Bea: 'Leuven is de duurste centrumstad van Vlaanderen. Zelfs al spreken we maar over een rijwoning, dat is een hele opdracht daar.'

'Blind Gekocht', donderdag 14 april om 20.40 uur op Play 4.