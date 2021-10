Eerste aflevering nieuw seizoen 'Code van Coppens' baadt in winters sfeertje

De redactievergaderingen van het kersverse, derde seizoen van 'Code van Coppens' moeten ongetwijfeld hilarisch zijn geweest. Getuige daarvan zijn de nieuwe knotsgekke themakamers waaruit een keur aan BV's mag proberen te ontsnappen vanaf zondag bij VTM.

De broers Coppens, ondertussen gekende 'ontsnappingskoningen' in Vlaanderen en ver daarbuiten, hebben zichzelf opnieuw overtroffen met deze nieuwe reeks. Lieven Scheire, wetenschappelijke rots in de branding, is ook opnieuw van de partij in de studio voor extra duiding bij sommige experimenten.

Tirol

In de eerste aflevering vertrekken Nora Gharib en Danira Boukhriss Terkessidis net als Andy Peelman en Dina Tersago op skivakantie naar Tirol. Hun missie: de après-ski bar bovenop de berg zo snel mogelijk desinfecteren van allerhande virussen. 'Twee Marokkanen in een skipak, dat zie je ook niet veel', lacht Danira. Voor haar, Nora en Dina wordt het trouwens de allereerste keer ooit op skilatten. 'Dit is het dichtste dat ik ooit bij een skipiste ben gekomen in my life!', roept Nora enthousiast nadat ze plots aan een besneeuwde helling staat.

Lukt het hen om met de pannenkoeklift boven te raken? Skiën ze gezwind de zwarte piste af zonder armen of benen te breken? Slagen ze in hun opdracht? En vooral, welk duo is het snelst? Dat ontdekt de kijker zondag bij VTM.

'Code van Coppens', vanaf nu zondag 17 oktober om 19.55 bij VTM.