Een tipsy Dina en een 85-jarige Andy in 'Ze Zeggen Dat'

Spreken we beter Frans als we tipsy zijn? Houden we te weinig rekening met ouderen? En zorgt een vrouw aan het stuur voor bloed aan de muur? Op deze en andere vragen zoeken Dina Tersago en Andy Peelman donderdag een antwoord.

Welke beweringen kloppen en welke zijn compleet uit de lucht gegrepen?

Dina lest haar dorst voor de wetenschap

Ze zeggen dat je beter Frans spreekt als je tipsy bent. Om dat te testen, halen Dina en vijf studenten hun beste Frans boven. Aan de start van het experiment ondergaat elk van hen nuchter een mondeling examen. Nadien legt het groepje een 'Tour de France' af: bij elke tussenstop drinken ze een drankje uit de streek en leggen ze opnieuw een mondeling examen af. 'Ik heb al te lang niet meer gedronken', lacht een tipsy Dina na enkele etappes. Is hun Frans beter als ze nuchter zijn en gaat het daarna alleen maar bergaf of helpt het om jezelf moed in te drinken als je het moet uitleggen in het Frans?

Andy brengt de dag door als 85-jarige

Ze zeggen dat we te weinig rekening houden met ouderen. Om dat te onderzoeken, wordt Andy door Herman Verbruggen gekatapulteerd in de tijd en mag hij aan den lijve ondervinden hoe het voelt om 85 jaar te zijn. Daarvoor krijgt hij een ouderdomspak aan met extra kilo’s, een bril op om cataract te imiteren en een rollator. Vervolgens schotelt Herman hem verschillende opdrachten voor: de bus nemen, naar de winkel gaan en de tafel dekken. Al zakt de moed hem meteen in de schoenen: 'Dit gaat een lange dag worden, ik krijg mijn lijf met moeite vooruit.' Hoe brengt 'opa Andy' het ervan af?

'Ze Zeggen Dat' een vrouw aan het stuur zorgt voor bloed aan de muur

Om deze 'Ze Zeggen Dat' te onderzoeken, doen Dina en Andy de vergelijkende test. Ze moeten beiden hun theoretisch én praktisch rijexamen opnieuw doen. Iets wat zorgt voor heel wat stress bij Dina: 'Wat als wij niet slagen? Wordt ons rijbewijs dan afgenomen? Ik heb stress, echt waar!' En er is meer want Stef Willems, woordvoerder van VIAS, heeft nog schokkend nieuws in petto voor het duo over crash test dummies…

Ook Ann Van Elsen legt een nieuwe 'Ze Zeggen Dat' voor aan Andy, Dina en hun twee mama’s Lisette en Ivette. Haar mama gelooft dat je verkouden kan worden als je met nat haar naar buiten gaat. En dit keer zijn het de mama’s zélf die de test mogen ondergaan en daar hebben Dina en Andy veel plezier in…

'Ze Zeggen Dat', donderdag 4 november om 20.35 uur bij VTM.