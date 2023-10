Een speciale operatie in 'Kinderziekenhuis 24/7'

Carol is 19 jaar en 6 maanden zwanger. Samen met haar mama komt ze vanuit Engeland naar BelgiŽ voor een heel speciale operatie.

Gabriëlla kreeg tijdens haar revalidatie een ernstige inwendige bloeding en ze moest gereanimeerd worden. Sindsdien wordt ze in coma gehouden. Soufiane is 15. Sinds 4 maanden komt hij wekelijks naar het ziekenhuis voor een nierdialyse.

Tuur is 15. Enkele maanden geleden werd bij hem een tumor ontdekt aan zijn ruggenwervel. Sindsdien heeft hij er al een zwaar traject op zitten. Eline is 18 en heeft lymfeklierkanker. Door haar therapie en haar verzwakte weerstand ligt ze intussen al bijna 3 weken in isolatie.

'Kinderziekenhuis 24/7', dinsdag 30 oktober om 20.45 uur op VRT 1.