Een overwinning of een gelijke stand: het is erop of eronder in 'De Sterkste Handen'

10 straffe kandidaten namen het vorige week voor de vijfde keer op tegen elkaar. De Brekers wonnen en brachten de tussenstand op 3-2. In de individuele competitie verloor vloerder Kenny verrassend genoeg. Hij moest de individuele competitie verlaten.

Dinsdag wagen beide teams zich in 'De Sterkste Handen' aan werkjes binnenshuis. In de ploegencompetitie is het erop of eronder: ofwel winnen de Brekers en komt het tot een gelijke stand, ofwel wint Staalhard en slepen ze meteen ook de eindoverwinning in de wacht.

'Als er in één proef teamwork belangrijk is, dan is het in deze', steekt Natalia van wal bij de ploegopdracht. De kandidaten moeten een metalen constructie voorzien van gipsplaten. In die gipsplaten moeten ze een lamp, een deur en een raam uitsnijden en dat is niet altijd even simpel. 'Jullie moeten snijden, afmeten en vooral zorgen dat het juist is', klinkt het bij een strenge Sergio. 'Als we de eindoverwinning in de wacht slepen, scheer ik mijn bol kaal en dat live op televisie', klinkt het vastberaden bij productiearbeider Nasier. Bij de Brekers kan vooral vloerder Kenny de stress maar moeilijk onder controle houden...

In de individuele competitie werd de groep al flink uitgedund. Nog zes kandidaten strijden om de titel van Sterkste Handen. Ook deze keer loopt de spanning hoog op, letterlijk want de kandidaten moeten elektriciteit leggen. 'Het gaat hier nog spannend worden, dat kan je toch niet geloven? Het is echt een nek-aan-nekrace', klinkt het bij Natalia.

'De Sterkste Handen', dinsdag 7 december om 20.40 uur bij VTM.