Een nieuw seizoen van 'Topdokters': vanaf maandag op Play4

In het achtste seizoen van 'Topdokters' zorgen zeven nieuwe artsen voor een unieke blik achter de schermen van de medische wereld. Elk met hun eigen specialisatie en passie.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Topdokters' maken we uitgebreid kennis met huisarts Stephanie De Maesschalck. Dr. De Maesschalck werkt bij ELG De Piramide, een eerstelijnsgezondheidscentrum in Menen. Als gepassioneerd huisarts zien we dr. De Maesschalck met één van haar patiënten bij wie enkele maanden geleden een tumor werd verwijderd in de borst en nu langs komt met nieuwe klachten.

Dr. De Maeschalck: 'Het is zo belangrijk om te weten, wat de impact is van een bepaalde behandeling op die mens zijn of haar leven. Het is je taak als huisarts om te kijken van hoe kunnen we er voor zorgen dat de patiënt een behandeling kiest die best is voor hem op medisch gebied.'

Ook leren we dr. Aude Vanlander kennen. Dr. Vanlander werkt in het UZ Gent als gepassioneerd chirurg op de afdeling Algemene en hepatobiliaire heelkunde. Ze is gespecialiseerd in levertransplantaties en lever- en pancreaschirurgie. 'Je moet zelfzeker zijn om chirurgie te doen, je werkt met een mensenleven.'

We zien haar in de aflevering aan het werk tijdens een unieke levertransplantatie waarbij een jonge moeder een stukje lever doneert aan haar zes maanden oude zieke baby.

'Topdokters' trekt in de eerste aflevering ook naar het UZA waar prof. dr. Tomas Menovsky werkt. Tijdens een consultatie zien we een patiënt bij wie tijdens een onderzoek een groot aneurysma, een uitstulping in één van de hersenbloedvaten, werd ontdekt.

Dr. Menovsky: 'De reden waarom we het aneurysma willen behandelen is omdat we denken dat het een grote kans heeft dat het kan barsten, wat kan leiden tot een hersenbloeding.'

