Een kleine klus met een grote betekenis in 'Huis Gemaakt'

Na de slaapkamer, woonkamer en badkamer is het nu de beurt aan de keuken en eetkamer in 'Huis Gemaakt'. Terwijl vakmannen de nieuwe keukens installeren, is het aan de koppels zélf om de afwerking te doen.

Haasdonk staat voorlopig op kop van het klassement, gevolgd door Mechelen, Nieuwpoort en Lummen. Maar daar kan snel verandering in komen.

De huizen zijn haast onherkenbaar, maar in Nieuwpoort hangt er nog één tastbare herinnering aan vroeger: het oude naambordje van de vorige eigenaar. Axelle & Seppe grijpen het moment om het bordje van de muur te halen. 'We gaan het gewoon teruggeven', zegt Axelle. Een kleine klus, maar eentje met een grote betekenis. Ze nodigen de vorige eigenaars uit om het huis te komen bekijken. 'Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden', klinkt het nerveus bij het koppel. Het bezoek van maar liefst drie generaties wordt er eentje om stil van te worden…

Ashley & Emiel hebben een duidelijke missie. 'Dit wordt de ‘revenge-kamer’. We gaan die eerste plek in het klassement terugclaimen', lachen ze. Ze vliegen er aan een stevig tempo in en maken tussendoor zelfs tijd om hun grootste fans te ontvangen. Ashley’s zussen komen langs en hebben meteen hun mening klaar. 'Soms heb ik medelijden met Emiel. Hij is zo lief en zacht en Ashley kan heel pittig zijn', lachen ze. Maar veel tijd om te keuvelen is er niet, want jurylid Cerina duikt onverwacht op. En die staat serieus versteld van wat ze aantreft…

Lummen kleurt voor één keer uitzonderlijk ‘groen’ wanneer de droomkeuken van Iman & Mo arriveert. 'Mijn droomkeuken is altijd groen geweest. Ik vind dat zó chique. Bart gaat dit ook mooi vinden. Ik weet het 100% zeker. He’s gonna love it!', lacht Iman. Voor de woonkamer pakt het duo uit met een bijzonder meubelstuk. En daarvoor klopten ze aan bij een bekend gezicht: Daisy, ex-concurrente én intussen leerkracht hout en stoffering. 'Sinds 'Huis Gemaakt' ben ik van job veranderd. Nu geef ik les aan het derde en vierde middelbaar', vertelt ze. Maar wanneer Mo enthousiast begint aan het visgraatparket blijkt al snel dat er een rekenfout is gebeurd en… ze materiaal te kort hebben. 'Dan zakt je motivatie echt', zucht Iman.

Feest in Haasdonk wanneer Eros & Soumaya hun droomkeuken uitpakken. En die is… gigantisch. 'Je kan hier bestek voor 100 man in steken', lacht Soumaya. 'Wij hebben maar 4 vorken, lepels en messen', lacht Eros. Tussen het klussen door worden ze uitgenodigd bij de buren van het zorgcentrum voor een lunch. Een zeldzaam moment van rust. 'In al die jaren samen zijn we amper één keer met ons tweetjes uit eten geweest', lacht Eros. De band met de buurt groeit zienderogen. 'Dit is precies wat we zochten: een veilige buurt, fijne buren en een huis dat we helemaal zelf mogen vormgeven', zegt hij met een grote glimlach. Thuisgevoel: check.

