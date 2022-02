Een emotionele Bart De Wever in 'Stukken van Mensen'

In de tweede aflevering van 'Stukken van Mensen' zijn er opnieuw vier verkopers die een uniek voorwerp in de aanbieding hebben. En daarvan is N-VA-voorzitter Bart De Wever en hij heeft een zeldzame, gouden Romeinse munt mee voor de dealers.

Een munt die voor De Wever enorm veel emotionele waarde heeft, want hij zette de muntenverzameling van zijn vader verder: 'Ik kom het stuk met heel veel twijfel verkopen. Toen ik het stuk vanmorgen uit de kluis in de bank ging halen, begon mijn hart toch wel een beetje te breken. Het huilen stond mij nader dan het lachen. En bij elke meter die ik naar hier reed, zonk de moed wat verder in de schoenen om er afstand van te nemen. Het is vooral het verhaal erachter: de connectie met mijn eigen vader die vrij jong gestorven is en natuurlijk die Romeinse geschiedenis … het is mijn dierbaarste stuk.' De opbrengst van de munt schenkt Bart aan een goed doel.

Ken Strijkers uit As heeft een stuk bij dat de dealers doet watertanden: de Di-Faced Tenner van Banksy, een 10 pond biljet met prinses Diana op de voorkant. Banksy bracht in 2004 100.000 biljetten in omloop en nu ligt er eentje bij 'Stukken van Mensen'.

Patrick Engelen uit Geel gaat samenwonen met zijn partner waardoor hij enkele meubelstukken moet wegdoen. Zijn F444-stoel van de iconische designer Pierre Pollin is niet alleen een streling voor oog, maar ook voor het zitvlak.

Ook radiostem en vlogster Linde Merckpoel komt met een familiestuk. Haar grootvader was namelijk een gepassioneerd verzamelaar van kunst en antiek. Zij heeft twee terracotta vazen meegebracht uit zijn collectie. De vazen zijn gemaakt naar de hand van de Franse beeldhouwer Claude Clodion.

'Stukken van Mensen', dinsdag 15 februari om 21.30 uur op Play4.