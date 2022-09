Een diva met kuren in 'De Schaal van Pascale'

'Porselein. Behandel mij heel zacht', gaat het bekende liedje. En dat is ook wat de kandidaten in 'De Schaal van Pascale' moeten doen.

Deze week vraagt Pascale Naessens hen namelijk om een lichtobject te maken in porselein. 'Ze zeggen dat porselein de diva van de keramiek is', licht jurylid Rudie Delanghe toe. 'Zoals elke diva heeft porselein ook haar kuren.' Extra 'gentle' en 'mindful' te werk gaan, is dus de boodschap volgens Tortus. Bovendien moeten de kandidaten hun creatie opdragen aan iemand die hen nauw aan het hart ligt. Het wordt een week vol emotie. Wie die overleeft, stoot door naar de halve finale van 'De Schaal van Pascale'.

'Heel de wereld van keramiek is voor mij zoals leren fietsen. Ik ben nog maar net mijn steunwieltjes kwijt en plots vragen ze me om op een eenwieler te fietsen… en tegelijk te jongleren. Dat is porselein voor mij', vat Lucas het mooi samen. Hij ontwerpt een symfonische lamp voor zijn muzikale papa. Anaïs creëert dan weer een wandlamp om met haar inwonende oma te communiceren. Sofie’s lamp brandt voor haar vriend Yann, Stephan maakt een ode aan zijn overleden pluspapa en An brengt met haar creatie de erfelijke oogziekte van haar zoon Tom onder de aandacht, waar geen behandeling voor bestaat. Vlak voor het toonmoment staat de kandidaten nog een ontroerende verrassing te wachten…

De veelzijdigheid van de pottenbakkers wordt ook deze week getest met de juryproef. Daarvoor moeten de kandidaten creatief zijn met sgraffito, waarbij een tekening of patroon gekrast wordt in de klei. 'Een fijne en leuke techniek, maar je kan het ook heel snel verknoeien', weet Pascale. Wie stoot met deze proef rechtstreeks door naar volgende week en belandt in de felbegeerde halve finale van 'De Schaal van Pascale'?

'De Schaal van Pascale', dinsdag 27 september om 20.35 uur bij VTM.