Een bedreigde vrouw en een spuugincident in 'Politie 24/7'

Foto: Eén - © VRT 2022

'Politie 24/7' werpt een blik achter de schermen in het grootste politiekorps van België: Politiezone Antwerpen. Voor dit derde seizoen is er twee maanden lang dag en nacht gefilmd in de kantoren en bij de verschillende teams op straat.

De lokale recherche bereidt zich samen met het snelleresponsteam voor op een arrestatie op heterdaad van een Nederlandse dievenbende. Een vrouw werd bedreigd in haar appartement, het interventieteam probeert te achterhalen wat er precies aan de hand is. In het centraal onthaal komt een jonge vrouw aangifte doen. Ze werd op straat bespuwd.

'Politie 24/7', donderdag 8 september om 20.40 uur op Eén.