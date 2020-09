Edith vloekt erop los en maak kennis met 'Lady Trucker' Karolien

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Tientonners laden, het helse verkeer trotseren, op tijd hun lading lossen: in de nieuwe realityreeks 'Lady Truckers' bij VTM 2 staan straffe vrouwelijke chauffeurs hun mannetje in de stoere truckerswereld.

Gemiddeld 262.000 kijkers - 200.000 voor de dinsdagaflevering en 62.000 voor de herhaling op zondag - maakten in aflevering 1 kennis met de eerste 5 chauffeurs. De startaflevering haalde zo een marktaandeel van 10,4% (live+uitgesteld, VVA 18-44). Op dinsdag 8 september volgt 'Lady Truckers' een nieuw gezicht: de 33-jarige Karolien uit Borgloon. 'Ik ben altijd heel vrouwelijk geweest. Alles is roze, dat is waar iedereen me aan herkent.'

Karolien werkt al 15 jaar als truckchauffeur. Haar bijnaam 'De Ontdekker' is niet toevallig. Ze probeert graag nieuwe dingen en werd door haar baas uitgekozen om een nieuwe vrachtwagen uit te testen. Zonder buitenspiegels en met een geavanceerde cruise control. Voor wie al jaren iets anders gewoon is, is dat toch even wennen. Karolien: 'Allez dat wordt ge toch niet gewoon dat uwe camion direct optrekt als ge nog op een rondpunt bent.'

De ervaren Edith ontwaakt in Frankrijk en neemt even de tijd voor een koffie, een ochtendwandeling en een douche. 'Altijd met teenslippers in de douche, want je weet nooit wie je voorganger was.' Edith is onderweg naar Italië met een koelwagen vol tomaten. Via de Mont Blanctunnel rijdt ze Italië binnen. Op weg naar een goed adresje om te gaan eten volgt ze per grote uitzondering haar gps. Ze mist een afslag en rijdt zich vast op een rondpunt. Dan maar met veel gevloek en getier terug achteruit… Edith: 'Dat kutwijf van een gps! Gewoon efkes achteruit een rondpunt op… You stupid woman'.

Shana mag naar Parijs met een bak vol slachtafval van kip. Ze bereidt haar reis goed voor, maar eens aan de peage loopt het mis. Gelukkig kruist Shana onderweg wel haar vriend, die ook trucker is. De twee maken op de parking tijd voor een vlugge pitstop. Shana: 'Eerst kreeg ik commentaar omdat ik een vrouw ben, nu omdat ik een lief heb die 10 jaar jonger is'.

Voor Ulrycke geldt vandaag weer 'time is money'. Ze rijdt haar rijtijd tot de laatste seconde op. Wanneer een collega met één van haar trucks onder een te laag hangende brug rijdt, maakt ze van haar pauze gebruik om de schade te herstellen. Een truck van haar met kapotte lampen: dat is uitgesloten. Terwijl haar bedrijf in volle groei is, ging het Ulrycke privé minder voor de wind. 'Huisje, tuintje, kindje is verloren gegaan. Nu is het alleen nog kindje en de camion.'

Nachtraaf Caroline moet een grote lading cacao lossen. 18 paletten van meer dan 1.000 kilo per pallet. Het elektrische transpallet weigert echter dienst. En dat zal niet de laatste keer zijn die nacht. Caroline: 'Als ik dat met de hand los, is mijn rug morgen gebroken'. Ze moet haar lading dan ook noodgedwongen achterlaten.

'Lady Truckers', dinsdag 8 september om 21.40 uur bij VTM 2.