Eddy eert overleden moeder in 'FC De Voorzitters'

In Sint-Antelinks was de moeder van voorzitter Eddy ook de moeder van de club. Na haar overlijden kreeg ze naast een emotioneel afscheid ook een mooie rustplaats: de middenstip van het voetbalplein.

In Sint-Antelinks was de moeder van voorzitter Eddy ook de moeder van de club. Na haar overlijden kreeg ze naast een emotioneel afscheid ook een mooie rustplaats: 'Ze was ook de mama van de spelers', vertelt Eddy. 'Ze was elke dag op de club. Ik heb 45 jaar gevoetbald en ik denk niet dat ze 10 matchen gemist heeft. Overal ging ze mee naartoe. We hebben haar op twee plaatsen uitgestrooid: hier op de middencirkel van het plein en aan de zee. Haar afgeven is het moeilijkste wat ik ooit heb meegemaakt.'

In Sint-Lenaarts maakt voorzitter Jos zich zorgen over de belijning van zijn veld. Na de heisa rond de scheve lijnen heeft ex-profspeler Dimitri Daeseleire een firma meegebracht die robots verkoopt om voetbalterreinen te belijnen. Al heeft Jos toch zijn bedenkingen over de werking en de kostprijs: 'Die robot kost rond de 20.000 euro. Dan moet er toch niets geweldig inzitten. Daar heb je een auto voor.'

En voorzitter Peter probeert zijn ploeg op te peppen na een reeks tegenslagen. Geen evidentie, maar kosten noch moeite worden gespaard om de spelers tevreden te houden: 'De grote clubliefde is weg in het voetbal, zelfs in de lagere reeksen. Ik ken geen enkele andere sport in heel de wereld waar op zulk laag niveau betaald wordt om uw hobby uit te oefenen. Ik vind dat ik die mannen allemaal veel te veel betaal, maar je moet mee.'

