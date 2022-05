'Dwars door de Lage Landen': tussen boer en adel

Foto: Eén - © VRT 2022

Arnout, Ruben en Philippe ​ komen aan in de Achterhoek. Ze worden er verwelkomd door een agressieve buizerd. In Gaanderen gaat het er gastvrijer aan toe wanneer een muzikant een welkomstlied zingt in het Nedersaksisch. De drie vrienden wandelen verder langs prachtige boerderijen, landhuizen en kastelen. De Achterhoek staat er vol van.