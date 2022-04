'Dwars door de Lage Landen' over de grote rivieren

Arnout en zijn vrienden steken de Maas over en komen aan in Tienray. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier 123 Joodse kinderen opgevangen door eenvoudige families. Arnout gaat er op zoek naar de allerlaatste getuigen.

In het kleine bedevaartsoord Smakt stoppen de drie vrienden in de kapel van Sint-Jozef. Ze lopen er Mark tegen het lijf die nog maar enkele maanden te leven heeft.

In Gennep ontmoet Arnout een groep archeologen die net een uitzonderlijke vondst hebben gedaan. Even verderop in Groesbeek wandelen Arnout en zijn vrienden voorbij een replica van een zweefvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens Operatie Market Garden vond hier de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis plaats. Nelly Kerkhoff maakte de gevechten van dichtbij mee. Na een gesprek met haar steken Arnout, Ruben en Philippe de Rijn over, de levensader die Nederland heel wat rijkdom bezorgde.

'Dwars door de Lage Landen', maandag 25 april om 20.40 uur op Eén.