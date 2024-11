'Dwars Door De Lage Landen': Arnout ontmoet de laatste getuigen van de ramp met de Rhenus 127

De tocht van Arnout Hauben met zijn vaste wandelkompanen cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens, gaat verder. In de vijfde aflevering van 'Dwars Door De Lage Landen' doorkruisen ze het Nationaal Park De Biesbosch.

Arnout doorkruist het Nationaal Park De Biesbosch en gaat er op zoek naar bevers. Maar die laten zich niet zo gemakkelijk filmen. Geluidsman Ruben laat een cameraval achter in het park en hoopt 's nacht meer geluk te hebben. In Willemstad spreekt Arnout met de allerlaatste getuigen van de ramp met de Rhenus 127. Dat was een schip vol Belgische krijgsgevangenen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de stad ​ op een mijn voer.

Dwars door de Lage landen op tv

