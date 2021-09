'Durf te Vragen' verdiept zich in de porno-industrie

Siska Schoeters praat in het derde seizoen van 'Durf te Vragen' opnieuw met groepen mensen die door hun levensstijl, ideologie, fysieke of psychologische aandoeningen vaak tegen vooroordelen moeten opboksen.

De tweede aflevering draait rond mensen die actief zijn in de porno-industrie. Mensen waar we stiekem veel vragen voor hebben, maar die niet in hun gezicht durven stellen.

In de lege tv-studio van 'Durf te Vragen' antwoorden acht mensen uit de porno-industrie één voor één openhartig op alle vragen. 'Heb je al veel SOA's gehad?', 'Verdient dat goed?' en 'Is je eigen seksleven ook zo wild als hoe je het voor de camera's draait?' De Vlaamse porno-industrie is dan niet te vergelijken met de Amerikaanse, toch zijn er Vlamingen die er hun brood mee verdienen en dat intrigeert.

Siska gaat ook backstage met sommige getuigen om een nog beter beeld van hun leefwereld te schetsen. Zo ontdekt ze hoe pornoproducente Elise Van Vlaanderen een seksscène draait en repeteert ze met de internationale ster Damon Heart de teksten uit de gay pornofilm 'Barebackula'.

Dinsdag gaat Eén in een Facebook Live met enkele getuigen verder door op het thema. Kijkers kunnen hun eigen vragen stellen tijdens de Facebook Live op de Eén-pagina. Ook 'Generation M' van radionet MNM praat elke woensdagavond na over de thema's van 'Durf te Vragen' samen met enkele getuigen en luisteraars. Zo ook de komende week.

De getuigen

Damon Heart (35)

Damon Heart is al zo'n vijf jaar actief in de wereld van het gay adult entertainment. Bij gebrek aan producenten van het genre in België werkt Damon enkel in het buitenland, meestal in de Verenigde Staten en Canada voor grote professionele studio's. Als tiener droomde hij er al van om in de porno-industrie te werken. Zijn eerste stappen zette hij uiteindelijk pas op zijn dertigste, maar hij heeft er nog geen moment spijt van gehad. 'Porno is de fantasiebeleving voor volwassenen, een beetje wat Walt Disney is voor kinderen.' Als Damon niet op een set staat, werkt hij in de evenementensector.

Maxim Roche (39)

Maxim is per toeval in de porno-industrie beland. Eerst als figurant, sinds twee jaar als volwaardig acteur. Nochtans was zijn allereerste seksscène een gigantische flop. Maar Maxim zette door en heeft ondertussen toch al enkele films op zijn palmares staan. Waar je als porno-acteur volgens Maxim over moet beschikken? Een groot concentratievermogen en een goede conditie. Rijk word je er in Vlaanderen helaas niet mee. Maxim doet het dan ook vooral voor zijn plezier. Naast zijn pornocarrière heeft hij een vaste baan, een partner en twee plusdochters.

Lady Lyne (29)

Lady Lyne is een klein jaar actief in de pornowereld. Ze speelde al in enkele producties van Elise Van Vlaanderen maar heeft ook haar eigen OnlyFans-pagina. De stap richting de porno-industrie zette ze na een relatiebreuk. Ook een documentaire op Netflix hielp de beslissing een handje. Haar ouders hebben de carrièrewending inmiddels aanvaard, maar dat ging, zeker initieel, niet van harte. Lady Lyne is echter zeker van haar stuk en legt de lat hoog. Op termijn wil ze graag zelf pornofilms produceren, voorlopig concentreert ze zich op haar lichaam. Ze laat zich vaak testen en ontkent ten stelligste dat pornoacteurs seksverslaafd zijn.

Nanoe Vaesen (25)

Nanoe noemt zichzelf een online pornomodel. Ze is erg actief op haar OnlyFans-pagina, waar ze dagelijkse expliciete content aan de man brengt. Ze houdt van haar job en krijgt veel lof van haar fans; een carrière die in schril contrast staat met haar schooljaren, waar Nanoe gepest werd omwille van een gelekt naaktfilmpje dat eigenlijk voor haar vriend bestemd was. Tegenwoordig verdient ze goed haar boterham, maar dat is voor Nanoe niet wat telt. Ze wil vooral haar eigen grenzen opzoeken. Wanneer ze niet voor een camera staat, gaat ze jetskiën of waterskiën. Sinds kort volgt ze ook een cursus paaldansen.

Veerle Peeters (30)

Veerle maakt samen met haar vriend vanuit hun huiskamer expliciete content voor haar OnlyFans-pagina. Hij filmt en monteert, maar staat ook samen met haar naakt voor de camera. Voor Veerle is dit het begin en einde van haar pornocarrière. Ze werkt niet mee aan producties met acteurs of andere zaken. Net als Nanoe werd Veerle als tiener gepest. Haar toenmalige vriendje zette naaktfoto's van haar online, waardoor ze heel wat negatieve reacties over zich heen kreeg. Veerle verhuisde met haar gezin van Limburg naar Antwerpen. Ze woont en werkt er nu nog steeds en heeft inmiddels ook een dochtertje.

Elise Van Vlaanderen (36)

Elise van Vlaanderen is misschien wel de bekendste naam uit dit rijtje. Ze produceert films en werkt daarbij zowel met amateurs als professionals. Zelf speelt ze niet mee in haar producties, maar ze maakt wel teasers voor haar OnlyFans-pagina. De pornowereld ontdekte ze dankzij haar huidige partner Ruud. Voor hij een relatie met Elise begon, was Ruud samen met Kim Holland, één van Nederlands bekendste producenten. Een ambitie die ook Elise koestert. 'Vrouwen komen aan de macht, ook in de porno. Wij leggen vaak andere accenten in onze films. Ik ga voort op wat ik zelf opwindend vind'. Een aanpak die haar tot op heden geen windeieren heeft gelegd.

Tommy (35)

Tommy was amper 18 toen hij met de hulp van Dennis Black Magic zijn eerste stappen zette in de pornowereld. Inmiddels draait hij, met wat geluk, één à twee films per maand. Dat is goed, maar toch kan hij van porno alleen niet leven. Daarom heeft Tommy ook een diploma van de hotelschool op zak en volgde hij nadien een opleiding om als informaticus aan de slag te kunnen. Volgens Tommy ben je als pornoacteur beter af in Duitsland en Tsjechië dan in België. Zowel het loon als de omkadering zijn er beter. En dat is belangrijk, want de prestatiedruk is groot en het stigma dat aan porno kleeft is volgens Tommy nog lang geen verleden tijd.

Riley Eden (26)

Het succes van Nanoe Vaesen inspireerde Riley Eden om haar eigen OnlyFans-pagina te beginnen. Ze is nu nog geen half jaar bezig maar heeft wel al veel volgers. Aan grote producties werkt Riley voorlopig niet mee. Ze filmt enkel de seks die ze met haar vriend heeft en zet dat vervolgens online. Omdat Riley nog net komt piepen in de industrie is alles nog nieuw en spannend. Toch staat ze al versteld van wat mannen allemaal vragen. Riley werkte tot voor kort als schoonheidsspecialiste, maar wijdt zich nu volledig aan haar nieuwe carrière. In haar vrije tijd tekent en schildert ze graag of gaat ze wandelen in de natuur.

'Durf te Vragen', dinsdag 7 september om 20.35 uur op Eén.