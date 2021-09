'Duivelsweg' terug naar het WK 1970 in Mexico: 'Probeer morgen niet te winnen, dan kunnen we naar huis'

Mei 1970. Voor het eerst in 16 jaar mag België deelnemen aan een Wereldbeker. Nog nooit zijn onze mannen zo lang van huis weg geweest. Om te wennen aan de grote hoogte vertrekken de Rode Duivels al drie weken voor hun eerste wedstrijd naar Mexico.

Drie lange weken mogen geen inspanningen geleverd worden, zelfs geen baantjes trekken in het zwembad. Nog voor de eerste wedstrijd gespeeld is, slaat de verveling en heimwee al toe. De ploeg van bondscoach Raymond Goethals zal de groepsfase niet overleven. 'Een mooi avontuur, maar we waren er totaal niet klaar voor', is de teneur in deze nieuwe aflevering van 'Duivelsweg'.

Eerste passagier op de spelersbus van Mexico 70 is de leider van de verdediging, Nico Dewalque. Deze Limburgse Beckenbauer van Standard woont intussen al 40 jaar in Luik.

Bij de nationale ploeg is Dewalque kamergenoot én beste vriend van Wilfried Van Moer. In opdracht van Roger Petit ('mister Standard') overtuigt hij Van Moer om niet voor Club Brugge maar wel voor de Rouches te tekenen. Dewalque vertelt ronduit over zijn innige band met Van Moer, zijn gemiste transfers naar AC Milaan en Anderlecht en zijn tweede professionele leven in de bouwsector. Over zijn verblijf in de gevangenis na een veroordeling wegens fraude verklaart hij verrassend:

'Ik was daar goed. Mocht ik moeten kiezen, ik zou liever naar daar terug gaan dan naar een rusthuis.'

Verderop rijden we langs bij twee Gouden Schoenen: Lon Polleunis, in '70 spelmaker van het vurige Sint-Truiden, en Maurice Martens, bekend van bij RWDM, maar toen nog 'wingback avant la lettre' bij Anderlecht.

De drie Duivels hebben het over de verveling en heimwee die in Mexico al snel toeslaat bij een deel van de spelers. Over het gebrek aan discipline onder Goethals ook:

'Tactisch was hij de beste ooit, maar er was totaal geen tucht. Het ging zelfs zo ver dat bepaalde spelers gewoon een paar dagen op toeristische uitstap vertrokken.'

Lon Polleunis belandt op de bank omdat de Anderlecht- en Standardbonzen zich met de opstelling bemoeien: 'Toen voelde ik me wel een beetje gepakt en vroeg ik me af wat wat ik daar eigenlijk deed.'

Op het veld wint België nog wel zijn eerste wedstrijd tegen kleine broertje El Salvador, de tweede gaat kansloos verloren tegen een wervelend Sovjet-Unie.

De laatste poulewedstrijd tegen thuisland Mexico moet gewonnen worden, al zitten bepaalde spelers met hun hoofd al bij het thuisfront: 'Probeer morgen niet te winnen, dan kunnen we naar huis', zou een speler tegen de groep gezegd hebben. In een met 110.000 toeschouwers tot de nok gevuld Azteca-stadion gaat België uiteindelijk na een erg discutabele strafschop ten onder met 1-0.

Het einde van een te kort kampioenschap met een te lange voorbereiding.

'Duivelsweg', vrijdag 24 september om 22.15 uur op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.