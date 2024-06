Duik deze zomer in een hele reeks aan luchtige misdaad op BBC First

Start de zomer goed met terugkerend drama op BBC First in juli. Stephen Merchant ('The Office') en Jessica Gunning ('Baby Reindeer') zijn terug op het scherm voor het derde seizoen van 'The Outlaws', de komedie-thriller dat zich afspeelt in Bristol.

In het vierde seizoen van 'Miss Scarlet and the Duke' keren we terug naar het Victoriaanse Engeland, waar Miss Eliza Scarlet het privé-detectivebureau Nash & Sons overneemt.

In juli gaat het derde seizoen van 'The Outlaws' in première, gecreëerd door de bekroonde schrijver en regisseur Stephen Merchant, die zelf ook een hoofdrol speelt. Deze komedie-thriller serie gaat over een groep vreemden die gedwongen samen moeten werken om een gemeenschapsstraf uit te voeren in Bristol. In het derde seizoen gaan 'The Outlaws' verder met hun leven totdat een van hen terugkeert met een geheim, waardoor ze weer in levensgevaar belanden.

Het vierde seizoen van het populaire misdaaddrama 'Miss Scarlet and the Duke' volgt nog steeds de eerste vrouwelijke detective van het Victoriaanse Londen terwijl ze meer raadselachtige misdaden onderzoekt in de hoofdstad. In dit seizoen neemt Eliza Nash & Sons over, terwijl haar relatie met The Duke naar een grote beslissing leidt die een grote impact zal hebben op hun leven.

'The Outlaws' seizoen drie gaat in première op zondag 28 juli om 21.00 uur op BBC First

Stephen Merchant ('The Office') en Jessica Gunning ('Baby Reindeer') schitteren in de komedie-thriller The Outlaws, die terugkeert naar BBC First voor zijn derde seizoen. Seizoen drie begint met crimineel The Dean (Claes Bang – 'Bad Sisters') achter de tralies in afwachting van zijn proces. Ondertussen gaan The Outlaws door met hun leven, totdat een van hen terugkeert met een dodelijk geheim, waardoor ze weer in levensgevaar belanden. Een klopjacht zit het gangstertrio op de hielen. Kunnen ze hun onschuld bewijzen voordat de zaak van The Dean instort en hij op zoek gaat naar wraak?

In dit seizoen keren Rhianne Barreto ('No Escape', 'Hanna') terug als Rani, Gamba Cole ('Soon Gone: A windrush Chronicle', 'Hanna') als Ben, Darren Boyd ('Killing Eve', 'Trying') als John, Clare Perkins ('Silo', 'The Wheel of Time') als Myrna en Eleanor Tomlinson ('Poldark', 'The Couple Next Door') als Lady Gabby.

'Miss Scarlet and The Duke' seizoen vier gaat in première op dinsdag 2 juli om 21.00 uur op BBC First

Reis terug naar het Victoriaanse Engeland voor het vierde seizoen van 'Miss Scarlet and the Duke'. Kate Philips ('The Crown', 'Wolf Hall') keert terug in de rol van Miss Eliza Scarlet en Stuart Martin ('Jamestown') als William 'The Duke' Wellington.

Het vierde seizoen begint met de onthulling dat Eliza het detectivebureau Nash & Sons heeft overgenomen. Nu ze het drukker heeft dan ooit, ontdekt ze al snel dat het runnen van een succesvol bedrijf geen gemakkelijke taak is en ze worstelt om alles soepel te laten verlopen.

Buiten het werk groeit de relatie van Eliza met The Duke naar een naderende beslissing die beide levens zal vormen.

In juli kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Catch Me a Killer', elke donderdag om 21.00 uur tot 25 juli.

'Father Brown', seizoen 11, elke maandag om 21.00 uur tot 22 juli.

'Blackshore', elke zondag om 21.00 uur tot 14 juli.

'Blue Lights', seizoen 2, elke vrijdag om 21.00 uur tot 19 juli.

'Murdoch Mysteries', maandag tot vrijdag om 20.00 uur tot 18 juli.