Dubbele stem, dubbele druk: de dolk zet alles op scherp in 'De Verraders'

Vanavond staan de kandidaten in 'De Verraders' voor een nieuwe uitdaging: tijdens de missie strijden ze niet enkel voor het felbegeerde schild, dat hen beschermt tegen een moordaanslag.

'We zijn nu halfweg en we strijden voor meer dan alleen het schild. Vanaf nu strijden we ook voor een dolk die automatisch een dubbele stem oplevert aan de Ronde Tafel', kondigt host Staf Coppens aan. Een troef, zo lijkt het, maar of het ook echt een voordeel is, moet nog blijken. 'Dat is een nieuw spelelement waarvan we nog niet goed weten hoe het gaat uitdraaien. De dolk geeft een dubbele stem, maar je móet die ook gebruiken. Dat is een grote verantwoordelijkheid die je niet persé wil', klinkt het bij verrader William Boeva. Wordt de dolk een waardevolle troef of eerder een vergiftigd geschenk?

'De Verraders', zondag 20 oktober om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.