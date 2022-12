Donderdag op Play4: 'Bart Peeters de Musical'

Zanger, acteur, drummer, presentator en televisiemaker. Pingpingping. Als hij een vraag zou zijn in 'De Slimste Mens' ter Wereld vinkt de eeuwig jeugdige Bart Peeters alle artistieke vakjes af. En dat moeten zijn ouders al van ver hebben zien aankomen.

Kleine Bart groeit op in een creatief nest en maakt zijn televisiedebuut als kleutertje op de schoot van Tante Terry. Samen met zijn broer Stijn en zusje Kaatje laten ze hun fantasie de vrije loop. Ze leven in hun eigen kleine droomfabriek. En terwijl iedereen om hem heen onvermijdelijk volwassen wordt, kiest Bart vastberaden voor zijn jeugdliefdes Anneke, zijn gitaar en de bühne.

He goes helemaal nanana als hij met de broers Mosuse en The Radios Vlaanderen verovert. Maar het nieuwe millennium kondigt zich anders aan dan verhoopt, want in april moet groot talent en schitterende kameraad Robert afscheid nemen van het leven. Een aflevering boordevol emoties, maar vooral met liefde voor muziek.

James Cooke: 'Een icoon. Een jonge dromer die door al zijn fantasie en talenten ongelofelijke doelen heeft bereikt. Wat een eer dat ik de man met de glimlachende stem mag verwelkomen bij ons. Ik kijk ook enorm hard uit naar de repetities voor 'De Musical Live On Stage' op 4 februari. Heel erg spannend, maar we zijn allebei podiumbeesten en ik denk dat ik mij echt rot ga amuseren met hem.'

'Bart Peeters De Musical', donderdag 22 december op Play4 en op 4 februari LIVE in de Lotto Arena.