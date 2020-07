Donderdag in 'Telefacts Zomer': extravagantie in Florida Keys

Op donderdag 23 juli is er luxe en extravagantie, want 'Telefacts Zomer' reist naar Florida Keys. De eilandjes ten zuiden van Miami staan voor veel Amerikanen synoniem voor vrijheid, feesten, duiken, zon en drank.

Maar ook voor optochten, verkleden en losbandige feestjes. Op Florida Keys is alles toegestaan en dan vooral tijdens het Fantasy Fest. Elk jaar komen duizenden nudisten naar dit unieke festival. Wat in de rest van de Verenigde Staten onmogelijk en onaanvaardbaar lijkt, is in Florida Keys het handelsmerk geworden.

En de Keys zijn ook een plek van extremen. De vastgoedprijzen liggen er dubbel zo hoog als in de rest van de VS. De armen mogen er wel werken, maar een woning kunnen ze vaak niet meer betalen. De superrijken hebben er dan weer een een privé-eiland en baden er in luxe.

'Telefacts Zomer', donderdag 23 juli om 21.45 uur bij VTM.