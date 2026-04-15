Donderdag in 'Nomaden': 'Destination Ghana – Pim'

Pim groeide op in Mechelen bij een pleeggezin dat haar later adopteerde. Haar biologische moeder kampte met een psychische aandoening en bezorgde Pim als tiener een brief met de naam en het telefoonnummer van haar biologische vader.

Ze ontving ook een postkaart van een man uit Ghana. Op dat moment schonk ze er geen aandacht aan, tevreden met het leven dat ze had.

Nu, op volwassen leeftijd, wordt ze geconfronteerd met een identiteitscrisis. Ze wil begrijpen waar ze vandaan komt, hoe ze in een pleeggezin terechtkwam, wat er met haar ouders is gebeurd en waarom haar vader haar niet zelf kon opvoeden. Met alleen de oude brief en de postkaart als aanknopingspunten zoekt ze hulp bij een vriend en filmmaker Adams Mensah, die Ghanese roots heeft en ervaring met gelijkaardige verhalen.

Hun zoektocht begint bij haar adoptieouders in Mechelen en leidt hen naar Ghana, waar haar vader vandaan komt. Het wordt een reis naar haar afkomst, haar familie en de hoop om eindelijk haar ware identiteit te ontdekken.

'Nomaden'