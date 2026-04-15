Donderdag in 'Nomaden': 'Destination Ghana – Pim'

Pim groeide op in Mechelen bij een pleeggezin dat haar later adopteerde. Haar biologische moeder kampte met een psychische aandoening en bezorgde Pim als tiener een brief met de naam en het telefoonnummer van haar biologische vader.

Ze ontving ook een postkaart van een man uit Ghana. Op dat moment schonk ze er geen aandacht aan, tevreden met het leven dat ze had.


Nu, op volwassen leeftijd, wordt ze geconfronteerd met een identiteitscrisis. Ze wil begrijpen waar ze vandaan komt, hoe ze in een pleeggezin terechtkwam, wat er met haar ouders is gebeurd en waarom haar vader haar niet zelf kon opvoeden. Met alleen de oude brief en de postkaart als aanknopingspunten zoekt ze hulp bij een vriend en filmmaker Adams Mensah, die Ghanese roots heeft en ervaring met gelijkaardige verhalen.

Hun zoektocht begint bij haar adoptieouders in Mechelen en leidt hen naar Ghana, waar haar vader vandaan komt. Het wordt een reis naar haar afkomst, haar familie en de hoop om eindelijk haar ware identiteit te ontdekken.

'Nomaden', donderdag 16 april om 20.30 uur op VRT Canvas.


Dalgliesh - Seizoen 1 (DVD)
DVD
Yellowstone : De Complete Serie - DVD - Import
DVD
Flikken Gent - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

'Pano' (VRT NWS)

In oktober en november vorig jaar signaleerde men op verschillende plaatsen in België drones. Ze verschenen boven meerdere militaire bases en luchthavens. Brussels Airport moest zelfs meerdere keren tijdelijk sluiten. Minister van Defensie Theo Francken en legerstafchef Frederik Vansina gaven herhaaldelijk toelichting in de media.

'Pano', om 20.45 uur op VRT 1.

