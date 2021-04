Donderdag in 'MAUVE.' op Play Sports Open: 'De Entente'

'Als we goed spelen, spelen we echt goed. Maar we zijn te weinig goed.' Voorzitter Wouter Vandenhaute legt de vinger op de wonde. Na 23 speeldagen staat Anderlecht op een ondermaatse zesde plaats.

In de winterperiode werd met Diaby, Bruun Larsen en Ashimeru versterking gehaald. Helaas beschikt de club niet langer over de luxe om spelers in de brede kern ongebruikt te laten. En dus wordt er gekeken hoe op Transfer Deadline Day nog een aantal spelers ondergebracht kunnen worden bij andere clubs. We volgen die dag sportief directeur Peter Verbeke. 'Werken voor een club als Anderlecht vraagt een voortdurende psychologische beschikbaarheid, 24/7', zo laat hij optekenen. Zijn alerte houding zorgt er mede voor dat op de laatste dag van de wintermercato Bakkali en Dimata van de hand gedaan kunnen worden.

Tegelijk volgen we Anouar Ait El Hadj, een jonge ket uit Molenbeek die al sinds zijn zevende voetbal speelt. Als beloning voor zijn harde werk kreeg hij dit seizoen een plek bij het eerste elftal van RSCA.

We zien hoe hij met vaste rituelen toeleeft naar zijn wedstrijden: daags voordien altijd naar de kapper, enkele uren voor de match altijd vanop de middenstip bellen met zijn vrienden…Met resultaat, want de cameraploeg is er getuige van hoe hij zijn eerste doelpunt scoort in de topper tegen RC Genk.

De trein lijkt definitief vertrokken, maar dan slaat opnieuw de twijfel toe. Hulpcoach en clubmoment Nicolas Frutos zoekt andere oorden op en Anderlecht lijdt in eigen huis een pijnlijke nederlaag tegen de Kerels van KV Kortrijk.

Zal Anderlecht de stabiliteit vinden waar het al het hele seizoen naar op zoek is?

En vooral, zal het team klaar zijn voor dé afspraak van het jaar, de Clásico tegen Standard?

