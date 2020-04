Donderdag in 'Chinese Dromen': Liefde in tijden van vooruitgang

In het confucianistische China is de familie volgens president Xi Jinping 'de cel' van de maatschappij. Daarom vraagt Ruben zich af hoe het kan zijn dat in China bijna 5 miljoen huwelijken per jaar op de klippen lopen.

Hij reist met een rijdende rechter over het platteland, woont echtscheidingszaken bij in een rechtbank en gaat op stap met een zogenaamde 'mistress hunter'. In een 'liefdeshospitaal' in de megastad Shanghai ziet hij een relatietherapeut in actie.

'Chinese Dromen', donderdag 23 april om 21.25 uur op Canvas.