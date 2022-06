Donderdag in 'Bariloche': De ongemakkelijke waarheid

Ook in deze laatste aflevering gaat 'Bariloche' dieper in op het levensverhaal van Jetje Claessens en Camiel Baeck. Jetje Claessens, ter dood veroordeeld voor haar rol als hoofdleidster van de 'Dietsche Meisjesscharen', ontloopt na WOII de uitvoering van haar straf door bemiddeling van haar dooppeter en toenmalige eerste minister van België Camille Huysmans.

Nadat Jetje vanuit de gevangenis getrouwd is met haar naar Argentinië gevluchte jeugdvriend en oostfronter Frank Delaeter, wordt ze in 1951 vrijgelaten met het bevel het Belgisch grondgebied direct te verlaten. Het koppel sticht een gezin in Argentinië en onderhoudt er nauwe contacten met andere uitgeweken Vlaamse gezinnen.

Pieter Delaeter, de zoon van Jetje Claessens en Frank Delaeter, haalt in deze aflevering samen met Lucia Baeck, dochter van de Mechelse oorlogsburgemeester Camiel Baeck, herinneringen op aan de vele bijeenkomsten en Vlaamse feestdagen die honderden Vlamingen ter plaatse vierden. Er ontstond een ware Vlaamse gemeenschap in Argentinië, die met ‘De Schakel’ zelfs haar eigen maandblad had. De opgroeiende kinderen vonden hun partner ook vaak binnen diezelfde Vlaamse kring.

De collaborateurs en hun nazaten keren zelden terug naar Vlaanderen. Wanneer Jetje Claessens in 1991 toch eens op bezoek is in België wordt ze door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond als een heldin ontvangen. Een kleine groep Vlaams-nationalisten blijft haar op handen dragen. Lucia Baeck daarentegen is verontwaardigd als ze een bezoek brengt aan Mechelen en merkt dat er in de eregalerij van het stadhuis tussen de oud-burgemeesters geen buste van haar vader staat. Lucia heeft in Argentinië nooit de ware feiten en historische context meegekregen over het zwarte verleden van haar vader. Die objectieve en ongemakkelijke waarheid hebben de kinderen van de collaborateurs in ballingschap nooit gehoord of misschien ook nooit willen horen.

Met medewerking van Pieter Delaeter (zoon Jetje Claessens), Margareta Logghe (schoondochter Jetje Claessens), Edward De Maesschalck (historicus, neef van Jetje Claessens), Lucia Baeck (dochter Camiel Baeck), Bruno De Wever, Koen Aerts, Nico Wouters, Uki Goñi, Abel Basti.

