Dominique Van Malder wikt en weegt in nieuwe podcast met o.a. Margriet Hermans

'PatiŽnt Dompi: Gewikt & Gewogen', dat is de nieuwe podcast van Dominique Van Malder. Daarin gaat de acteur en televisiemaker verder in op de vierdelige Play4-reeks 'PatiŽnt Dompi'.

In de eerste aflevering van de podcast op woensdag 7 juni nodigt Dominique zangeres Margriet Hermans uit voor een gesprek. En dat is geen toeval: 'Ik kijk al bijna heel mijn leven op naar Margriet. En ik heb de voorbije jaren heel vaak aan haar gedacht want zo’n 20 jaar geleden was zij één van de eerste bekende mensen die zich heeft laten opereren in de strijd tegen de kilo’s', aldus Dominique.

Dominique Van Malder: 'Zwaarlijvig zijn en u laten opereren, dat is niet simpel en er komt veel bij kijken', vertelt Dominique. 'Praktisch, maar ook mentaal. En daar zit een taboe op, nog altijd. Daarom heb ik er een televisieprogramma over gemaakt, ‘Patiënt Dompi’. En nu dus ook een podcast waarin ik met mensen ga praten. Over mijn verhaal, en over dat van hen.'

'Patiënt Dompi': aflevering 2

'Ik hoop dat ik mijn job verder kan doen in een ander lichaam.'

Op woensdag 7 juni zet Dominique Van Malder zich verder in voor zijn gastric bypass operatie en bezoekt hij opnieuw de klinisch psychologe. Het is van groot belang dat hij niet enkel fysiek, maar ook psychologisch klaar is voor de ingreep. Professor Dr. Yves Van Nieuwenhove legt uit dat de belangrijkste reden om een operatie niet uit te voeren, de mentale gesteldheid van de patiënt is. 'De patiënt moet bereid zijn om zijn eetgewoonten te veranderen. Want de kans dat iemand 5 jaar na de operatie opnieuw significant gewicht aankomt, is ongeveer 20%. Dat komt neer op 1 op 5, en dat vind ik heel veel.'

Ondertussen werkt Dominique gewoon door en staat hij op de set van het familiestuk 'Chasse Patate', waar hij als zes jaar lang de rol speelt van een zwaarlijvige leraar die gepest wordt. Collega-acteur Tom Ternest zal hem binnenkort vervangen en onderging 5 jaar geleden zelf een gastric bypass operatie. Hij is dus de perfecte persoon met wie Dominique zijn twijfels kan bespreken: 'Je kan vermageren als mens, maar wat gebeurt er met mijn job als acteur?' Ook Tom heeft deze situatie ervaren: 'Je zit eerst in een schuifje met 10, 15 mensen die in Vlaanderen als zwaarder worden gezien. En nadien kom je in een schuif terecht met duizenden mensen die minder zwaar zijn.' Dit is ook de twijfel waar Dominique mee worstelt: hij is verliefd op zijn job en kan zich geen leven voorstellen zonder acteren.

Intussen blijf Dominique niet bij de pakken zitten en besluit hij om zijn levensstijl nu al om te gooien: hij wringt zich in zijn koerspakje om te gaan fietsen en incasseert klappen tijdens zijn eerste boksles. Maar dan wordt hij in allerijl bij zijn huisarts verwacht: er is slecht nieuws naar aanleiding van zijn bloedonderzoek…

'Patiënt Dompi: Gewikt & Gewogen', vanaf woensdag 7 juni op GoPlay.be en de reguliere podcastkanalen.